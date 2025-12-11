باشگاه خبرنگاران جوان - احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان با حضور در باشگاه ایرانیان در مراسمی که به افتخار حضور ورزشکاران ایرانی در بازیهای پاراآسیایی جوانان و با شرکت تعدادی از ایرانیان حاضر در امارات برگزار شده بود، شرکت کرد.

وزیر ورزش و جوانان پس از گفت‌وگوی صمیمانه با ورزشکاران، در سخنانی با اشاره به موفقیتهای اخیر ورزش ایران، بار دیگر انتخاب ثریا آقایی به عنوان IOC MEMBER را تبریک گفت.

دنیامالی همچنین به تقدیر رییس‌جمهور پزشکیان از وزارت ورزش و جوانان به خاطر توسعه ورزش بانوان اشاره داشت و این موفقیت را حاصل تلاش تیمی جامعه ورزش ایران دانست و موفقیت‌های دختران ورزشکار ایران در رویدادهای اخیر را بر شمرد.

وزیر ورزش و جوانان در پایان برای ورزشکاران ایرانی حاضر در مسابقات پاراآسیایی جوانان آرزوی موفقیت کرد.

وزیر ورزش و جوانان در جمع ورزشکاران بازیهای پاراآسیایی و منتخب ایرانیان حاضر در دوبی گفت:تلاش ورزشکاران پارا ستودنی است. سال‌ها بود علاقه داشتیم یک ایرانی به عضویت کمیته بین‌المللی المپیک در بیاید و خوشحالیم این اتفاق برای ثریا آقایی دختر خوب کشورمان رخ داد. رییس‌جمهور از «ورزش» برای توسعه ورزش بانوان تقدیر کردند.

