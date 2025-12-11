وزیر ورزش و جوانان با حضور در اردوی ورزشکاران بازی‌های پاراآسیایی جوانان برای آنها آرزو موفقیت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان با حضور در باشگاه ایرانیان در مراسمی که به افتخار حضور ورزشکاران ایرانی در بازیهای پاراآسیایی جوانان و با شرکت تعدادی از ایرانیان حاضر در امارات برگزار شده بود، شرکت کرد.

وزیر ورزش و جوانان پس از گفت‌وگوی صمیمانه با ورزشکاران، در سخنانی با اشاره به موفقیتهای اخیر ورزش ایران، بار دیگر انتخاب ثریا آقایی به عنوان IOC MEMBER را تبریک گفت.

دنیامالی همچنین به تقدیر رییس‌جمهور پزشکیان از وزارت ورزش و جوانان به خاطر توسعه ورزش بانوان اشاره داشت و این موفقیت را حاصل تلاش تیمی جامعه ورزش ایران دانست و موفقیت‌های دختران ورزشکار ایران در رویدادهای اخیر را بر شمرد.

وزیر ورزش و جوانان در پایان برای ورزشکاران ایرانی حاضر در مسابقات پاراآسیایی جوانان آرزوی موفقیت کرد.

وزیر ورزش و جوانان در جمع ورزشکاران بازیهای پاراآسیایی و منتخب ایرانیان حاضر در دوبی گفت:تلاش ورزشکاران پارا ستودنی است. سال‌ها بود علاقه داشتیم یک ایرانی به عضویت کمیته بین‌المللی المپیک در بیاید و خوشحالیم این اتفاق برای ثریا آقایی دختر خوب کشورمان رخ داد. رییس‌جمهور از «ورزش» برای توسعه ورزش بانوان تقدیر کردند.

منبع: ایرنا

برچسب ها: مسابقات پاراآسیایی ، وزیر ورزش
خبرهای مرتبط
بازی‌های پاراآسیایی جوانان؛ طلا به حسینوند رسید
بازی‌های پاراآسیایی جوانان؛
ورزشکاران مچ اندازی ایران ۳۲ مدال کسب کردند
رقابت‌های بازی‌های پاراآسیایی جوانان دبی ۲۰۲۵؛
دنیامالی وارد امارات شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تبدیل «مظلوم» به «ظالم» در ۶ ماه تضمینی!
 والیبال قهرمانی دانش‌آموزان جهان؛ پسران ایران به فینال رسیدند
صعود دو پله‌ای زنان فوتبال ایران در رنکینگ FIFA
بیانیه باشگاه استقلال در مورد دیدار با ملوان صادر شد
علی نژاد: افتخار می‌کنیم که یک دختر ورزشکار پیش‌رو دیپلماسی ورزش ایران باشد
بازگشت سیتی در برنابئو مقابل رئال/ پیروزی یوونتوس و آرسنال و توقف پاری سن ژرمن + فیلم
هیچکس میزبانی آمریکا در جام جهانی را نمی‌خواست
بازی‌های پاراآسیایی جوانان؛ طلا به حسینوند رسید
بازیکنان باتجربه نقش اساسی در برد‌های این هفته داشتند/ امید به گل و خلق موقعیت کمتر شده است
۲۶ بازیکن به تیم فوتبال امید دعوت شدند
آخرین اخبار
بسته همکاری‌های مشترک سازمان هواپیمایی کشوری و ارتش تدوین می‌شود
دور چندماه اخباری از میادین
استقلال صدرنشین شد/ شهرداری گرگان به رده دوم رسید
دنیامالی وارد امارات شد
کسب ۴۱ مدال کاروان ایران در دومین روز از بازی‌های پاراآسیایی جوانان
پیروزی مس و استقلال در هفته هفتم لیگ برتر هندبال مردان
نجاتی طلایی شد، حسین پور نقره دشت کرد
بازی‌های پاراآسیایی جوانان؛ طلا به حسینوند رسید
ورزشکاران مچ اندازی ایران ۳۲ مدال کسب کردند
تیم بسکتبال با ویلچر سه نفره پسران قهرمان شد/ بسکتبال با ویلچر سه نفره دختران نقره گرفت
بازی‌های پاراآسیایی جوانان؛ حسینی طلایی شد، ایمانی نقره گرفت
صعود دو پله‌ای زنان فوتبال ایران در رنکینگ FIFA
چینی: استقلال در نیمه دوم افت کرد/ حاشیه‌ها باید دور از تیم باشد
 والیبال قهرمانی دانش‌آموزان جهان؛ پسران ایران به فینال رسیدند
غلبه قاطع دختران گلبال ایران بر کره‌جنوبی در پاراآسیایی جوانان دبی
۲۶ بازیکن به تیم فوتبال امید دعوت شدند
هیچکس میزبانی آمریکا در جام جهانی را نمی‌خواست
قلی زاده: بعد از دو مصدومیت طولانی اکنون شرایط خوبی دارم
بیانیه باشگاه استقلال در مورد دیدار با ملوان صادر شد
علی نژاد: افتخار می‌کنیم که یک دختر ورزشکار پیش‌رو دیپلماسی ورزش ایران باشد
تبدیل «مظلوم» به «ظالم» در ۶ ماه تضمینی!
بازگشت سیتی در برنابئو مقابل رئال/ پیروزی یوونتوس و آرسنال و توقف پاری سن ژرمن + فیلم
بازیکنان باتجربه نقش اساسی در برد‌های این هفته داشتند/ امید به گل و خلق موقعیت کمتر شده است
پرسپولیس از سوی فدراسیون فوتبال خلع سلاح شد/ اورونوف جزء ۵ خارجی برتر فوتبال ایران است
خسروی وفا: آقایی افتخار ایران است
پیام وزیر ورزش و جوانان به مناسبت عضویت ثریا آقایی در کمیته بین‌المللی المپیک (IOC)
زارع: به دنبال سه امتیاز بودیم و بازی بسته انجام ندادیم
سرمربیان تیم‌های ملی ساندا و تالو معرفی شدند
آقایی: عضویت در کمیسیون ورزشکاران IOC یک افتخار ملی است
علی نژاد: ایران بازیگر ورزش دنیا شد