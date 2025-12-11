رسانه‌های اسپانیایی اعلام کردند وضعیت مصدومیت کیلیان امباپه فردا مشخص می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - کیلیان امباپه ستاره فرانسوی تیم فوتبال رئال مادرید به دلیل مصدومیت نتوانست دیشب مقابل منچسترسیتی به میدان برود و تیمش در غیاب او با نتیجه ۲ - ۱ در سانتیاگو برنابئو شکست خورد.

ژابی آلونسو سرمربی رئال مادرید پس از بازی گفت: امباپه آماده نبود و هنوز مشخص نیست می‌تواند مقابل آلاوز به میدان برود یا خیر. باید صبر کنیم و وضعیت او را بررسی کنیم.

مصدومیت امباپه از نیمه اول بازی قبلی مقابل سلتاویگو از ناحیه زانوی چپ آغاز شد و هرچند به نظر نمی‌رسد آسیب جدی باشد، اما احساس ناراحتی او همچنان ادامه دارد.

رسانه‌های اسپانیایی اعلام کرده‌اند فردا آزمایش‌های جدید برای کیلیان امباپه برنامه‌ریزی شده است تا وضعیت مصدومیت او بررسی و مشخص شود.

برچسب ها: رئال مادرید ، کیلیان امباپه ، ژابی آلونسو
