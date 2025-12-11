باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با آغاز هجدهمین سالگرد تأسیس بنیاد برکتِ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، از برگزیدگان ملی رویداد «نشان برکت» تقدیر شد. این رویداد در راستای تکریم و حمایت از گروههای مردمی، جهادی و فعالان اجتماعی همکار با بنیاد برکت، در سطح استانی و ملی برگزار گردید.
محورهای این رویداد شامل حوزههای اشتغال و کارآفرینی، عمرانی و زیرساختی، بهداشت و سلامت، آسیبهای اجتماعی، بانوان و خانواده، جمعیت و فرزندآوری، پیشرفت منطقهای، عدالت آموزشی، امداد و نجات، تربیت نسل نو جهادی و هنر و رسانه بود.
همچنین در این مراسم از برگزیدگان جشنواره روایت تولید مرکز نوآیند و جشنواره راویان همدلی نیز تقدیر و تشکر شد.
در این آیین، سید امیرحسین مدنی مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) ضمن تبریک به مناسبت ولادت حضرت زهرا (س)، اظهار کرد: امسال هجدهمین سالگرد تأسیس بنیاد برکت را جشن میگیریم. این مجموعه به دستور حضرت آقا شکل گرفته و به برکت کلام ایشان، خدمات گستردهای در سراسر کشور ارائه میدهد.
وی با اشاره به شبکه گسترده بنیاد افزود: بنیاد برکت نزدیک به ۴ تا ۵ هزار شبکه مستقیم در سراسر کشور دارد که شامل شبکه تسهیلگران، شبکه محلات، شبکه مناطق و سایر حوزهها میشود.
مدنی بیان کرد: حدود ۵ تا ۶ هزار نفر، بدون هیچ چشمداشتی، در این شبکهها فعالیت میکنند.
وی تصریح کرد: در سال گذشته با ۶۷۰۰ مجموعه جهادی همکاری داشتهایم و نزدیک به ۲۰۰۰ میلیارد تومان پروژه را با این گروهها پیش بردهایم. این رویکرد، سیاست قطعی بنیاد برکت است و تمام اقدامات باید با مشارکت مجموعههای مردمی انجام شود.
مدنی در ادامه افزود: امیدواریم در سالهای آینده اعتماد بیشتری به مجموعههای مردمی داشته باشیم و بتوانیم با همکاری آنها، چالشهای کشور را پشت سر بگذاریم.
در حاشیه این مراسم نمایشگاه طرحهای شاخص بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) افتتاح شد. در این نمایشگاه مجموعهای از طرحهای منتخَب بنیاد شامل «برگزیدگان نشان برکت»، «راویان همدلی» و «الگوهای پیشرفت منطقهای» معرفی و ارائه گردید. هدف از این رویداد، نمایش دستاوردها و ارائه نمونههای عملی در زمینه توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی مناطق هدف بود.