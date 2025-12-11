باشگاه خبرنگاران جوان - «قاسم جومارت توکایف» رئیس جمهوری قزاقستان و «مسعود پزشکیان» رئیس جمهوری اسلامی ایران، طی یک رویداد رسمی در آستانه، از نمایشگاهی از نسخه‌های خطی ارزشمند تاریخ قزاقستان که در آرشیو‌های ایران یافت شده بود، بازدید کردند.

این نمایشگاه برای نخستین بار نسخه‌هایی از ۲۷ سند تاریخی ذخیره شده در آرشیو وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را به نمایش گذاشته است.

این آثار باستانی حاوی اطلاعات مهمی در مورد رویداد‌های اجتماعی - سیاسی است که در قرن‌های ۱۸ و ۱۹ در استپ‌های قزاقستان رخ داده است و بر روابط تاریخی و نزدیک بین قزاقستان و ایران تأیید می‌کنند.

به گفته کارشناسان، این نسخه‌های خطی گواهی بر پیوند‌های عمیق تاریخی و فرهنگی بین دو کشور هستند.

«قاسم جومارت توکایف» رئیس جمهوری قزاقستان از طرف ایرانی به خاطر ارائه اطلاعات ارزشمندی در مورد تاریخ قزاقستان که قبلاً ناشناخته بود، تشکر کرد.

وی افزود: این یک هدیه بسیار ارزشمند است. قطعاً این نمایشگاه را به عموم معرفی و آن را از طریق رسانه‌ها به طور گسترده تبلیغ خواهیم کرد. حقایقی در مورد تاریخ قزاقستان وجود دارد که قبلاً ناشناخته بودند. فکر می‌کنم این مطالب برای مردم ما بسیار مفید خواهد بود.»

این نمایشگاه یکی از ابتکارات مشترک با هدف تقویت همکاری‌های علمی و بشردوستانه بین قزاقستان و جمهوری اسلامی ایران است.

منبع: ایرنا