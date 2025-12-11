باشگاه خبرنگاران جوان_ رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات هرمزگان گفت: این بانوان بخشی از جمعیت چند هزار نفری بانوان خادم بندرعباس هستند که در موکبهای مسیر بندرعباس تا شلمچه و همچنین موکبهای مستقر در کشور عراق به زائران اربعین خدمترسانی میکنند.
موسی مولاپرست با اشاره به گستره خدمترسانی موکبهای بندرعباس افزود:ستاد بازسازی عتبات عالیات بندرعباس ۱۸ موکب از بندرعباس تا شلمچه و ۳۲ موکب در خاک عراق را مدیریت میکند.
وی گفت: بانوان نقش بسیار مهمی در اداره این موکبها دارند و بخش قابل توجهی از خدمات اسکان، پشتیبانی، خیاطی، آشپزی و رسیدگی به امور زائران با تلاش همین خواهران خادم صورت میگیرد.
منبع:صداوسیما