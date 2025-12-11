همزمان با سالروز میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز زن و مقام مادر، مراسم تجلیل از هزار نفر بانوی خادم موکب‌های بندرعباس برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان_ رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات هرمزگان گفت: این بانوان بخشی از جمعیت چند هزار نفری بانوان خادم بندرعباس هستند که در موکب‌های مسیر بندرعباس تا شلمچه و همچنین موکب‌های مستقر در کشور عراق به زائران اربعین خدمت‌رسانی می‌کنند.

موسی مولاپرست با اشاره به گستره خدمت‌رسانی موکب‌های بندرعباس افزود:ستاد بازسازی عتبات عالیات بندرعباس ۱۸ موکب از بندرعباس تا شلمچه و ۳۲ موکب در خاک عراق را مدیریت می‌کند.

وی گفت: بانوان نقش بسیار مهمی در اداره این موکب‌ها دارند و بخش قابل توجهی از خدمات اسکان، پشتیبانی، خیاطی، آشپزی و رسیدگی به امور زائران با تلاش همین خواهران خادم صورت می‌گیرد.

منبع:صداوسیما

