باشگاه خبرنگاران جوان - در نشستی که در حاشیه هفتمین اجلاس مجمع عمومی محیط زیست ملل متحد (UNEA-۷) در نایروبی برگزار شد، انصاری با اشاره به پیوند‌های تاریخی و فرهنگی ایران و پاکستان و همچنین تجربه‌های مثبت همکاری در حوزه محیط‌زیست، خواستار ارتقای سطح تعاملات و اجرایی‌سازی مؤثر یادداشت تفاهم موجود، متناسب با اولویت‌های جدید دو کشور شد.

وی محور‌های همکاری پیشنهادی ایران را شامل مقابله و مهار کانون‌های گرد و غبار و پایش و پیش آگهی، مبارزه با قاچاق حیات وحش، حفاظت از تنوع زیستی و همکاری‌های فنی در زمینه کشاورزی پایدار و مدیریت مصرف آب اعلام کرد.

همچنین مصدق ملک وزیر محیط‌زیست پاکستان نیز با استقبال از این پیشنهادها، آمادگی کشورش را برای توسعه همکاری‌های عملی در حوزه‌های پایش و کنترل آلودگی هوا، گسترش شبکه ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا، مهار بیابان‌زایی از طریق کاشت درخت، مدیریت منابع آب، ارتقای راندمان کشاورزی و مشارکت دادن جوامع محلی در پروژه‌های محیط‌زیستی اعلام کرد.

در ادامه این دیدار طرفین ضمن توجه به هم‌پوشانی اولویت‌ها و دغدغه‌های محیط‌زیستی؛ از جمله مقابله با گرد و غبار، مدیریت منابع آب، کشاورزی پایدار و توجه به معیشت جوامع محلی برای به‌روزرسانی یادداشت تفاهم مشترک و انجام همکاری‌های عملی اعلام آمادگی کردند.

این توافق در حاشیه یکی از مهم‌ترین رویداد‌های بین‌المللی محیط‌زیستی، نشان‌دهنده اهمیت مسائل منطقه‌ای و تمایل تهران و اسلام‌آباد برای تبدیل چالش‌های مشترک محیط زیستی به فرصت‌های همکاری سازنده است.

هفتمین اجلاس محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEA-۷) از ۹ تا ۱۲ دسامبر برابر با ١٨ تا ٢١ آذرماه با حضور بیش از ۱۷۰ وزرا و نمایندگان محیط زیست کشور‌های عضو سازمان ملل در نایروبی کنیا برگزار می‌شود.

این مجمع، عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری جهان در حوزه محیط زیست است و نشست امسال در زمانی برگزار می‌شود که کارشناسان آن را زمان بحران برای زمین می‌نامند.

بحران‌های زیست‌محیطی سیاره‌ای شامل تغییرات اقلیمی، طبیعت، از دست رفتن زمین و تنوع زیستی، و آلودگی و زباله، سیستم‌های طبیعی، نجات یخچال‌های طبیعی جهان، مهار شکوفایی عظیم جلبک‌های دریایی، کاهش اثرات زیست‌محیطی هوش مصنوعی، از جمله مسائلی است که انتظار می‌رود در در این اجلاس مورد توجه نمایندگان کشور عضو قرار گیرند.

این مجمع هر دو سال یکبار تشکیل جلسه می‌دهد تا دستور کار جهانی محیط زیست را تعیین کند.

منبع: سازمان حفاظت محیط‌زیست