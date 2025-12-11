وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، گفت: تهران نیز خواهان «فصلی جدید» در روابط ایران و لبنان است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس در پاسخ به پیام اخیر وزیر خارجه لبنان نوشت: «از دعوت محبتآمیز آقای یوسف رجی سپاسگزارم. در عین حال تصمیم او برای عدم استقبال از دعوت متقابل ایران در پاسخ به مهماننوازی گرم ایشان در سفر گذشته اینجانب به لبنان، مایه شگفتی است.»
وی افزود: «روشن است وزرای خارجه کشورهایی که روابط برادرانه و روابط کامل دیپلماتیک دارند، برای دیدار نیازی به یک محل «بیطرف» ندارند.»
این دیپلمات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: «با توجه به اشغالگری اسرائیل در لبنان و نقض آشکار «آتشبس»، کاملاً درک میکنم که چرا همتای لبنانی ارجمندم آماده سفر به تهران نیست. ازاینرو با کمال میل دعوت او برای سفر به بیروت را میپذیرم.»
عراقچی تاکید کرد: «ما نیز خواهان «فصلی جدید» در روابط دوجانبه هستیم؛ روابط بر پایه همان اصول دقیقی که آقای رجی وزیر خارجه بر آن تأکید کرده است.»
«یوسف رجی» وزیر خارجه لبنان اخیرا در پیامی رسمی به «سید عباس عراقچی» وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران از نپذیرفتن دعوت تهران برای انجام سفر رسمی در مقطع کنونی عذرخواهی کرد.
طبق گزارش سایت النشره، رجی توضیح داد که عدم پذیرش دعوت بهمعنای رد گفتوگو نیست، اما شرایط مناسب برای چنین دیداری در حال حاضر فراهم نیست.
رَجی در این پیام بار دیگر از عراقچی دعوت کرد تا دیداری دوجانبه در یک کشور ثالث بیطرف ــ که دو طرف بر سر آن توافق کنند ــ برگزار شود.
وی در ادامه بر «آمادگی کامل لبنان برای ایجاد دورهای تازه از روابط سازنده با ایران بر اساس احترام متقابل» تأکید کرد.