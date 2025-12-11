باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - فرهاد طهماسبی در جریان بازدید از نمایشگاه متالورژی ۲۰۲۵ شیراز هدف از حضور در این نمایشگاه را آشنایی با توانمندیهای واحدهای صنعتی استان و کشور عنوان کرد و افزود: این آشنایی میتواند زمینهساز نوآوریها و ارتقای فناوریهای لازم در بخش صنعت باشد؛ بهویژه در حوزه بهینهسازی مصرف انرژی اعم از گاز و برق، در شرایطی که بسیاری از واحدهای صنعتی به دلیل ناترازی انرژی با چالش و زیان مواجه شدهاند.
نماینده مردم نیریز، استهبان و بختگان و نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مجلس و بهخصوص کمیسیون صنایع و معادن از یک سال گذشته پیگیر مشکلات انرژی صنایع بودهاند، گفت: نشستهای متعددی با دولت و وزارت صمت برگزار شده و همافزایی لازم برای کاهش مشکلات انرژی در دستور کار قرار گرفته است.
او نقش دولت را در این موضوع اساسی دانست و بیان کرد: مدیریت منابع گاز و برق در اختیار وزارتخانههای صمت و نفت است. خوشبختانه در یک سال گذشته اقدامات مؤثری انجام شده و با حمایت از بخش خصوصی و سرمایهگذاریهای جدید، بخشی از ناترازی انرژی کاهش یافته است، هرچند همچنان نیازمند برنامهریزیهای دقیقتر هستیم.
نماینده مردم نیریز با تأکید بر همکاری مجلس با دولت در بررسی لایحه بودجه افزود: سند مالی سالانه کشور توسط دولت تدوین میشود و مجلس نیز بهعنوان ناظر میتواند اصلاحات جزئی در آن اعمال کند، اما ریلگذاری اصلی باید در دولت انجام شود. خوشبختانه امروز دولت و مجلس به فهم مشترکی رسیدهاند که راهکار اصلی، سرمایهگذاری در بهینهسازی مصرف انرژی و بهرهگیری از فناوریهای نوین است.
او همچنین به نقش شرکتهای دانشبنیان درحد بهبود تولید انرژی اشاره کرد و گفت: دانشبنیانها در دو سال گذشته نقش مؤثری در افزایش فشار و تولید گاز داشتهاند و با سرمایهگذاریهای جدید، در سالهای آینده شرایط بهتری ایجاد خواهد شد.
طهماسبی مشکلات صنایع فولادی را ملی و فراگیر دانست و افزود: این مسائل قابل حل در سطح شهرستان یا یک واحد صنعتی نیست و برنامهریزیها باید همه صنایع را پوشش دهد.
او در پایان با اشاره به اینکه فولاد غدیر نیریز یکی از صنایع بزرگ و اثرگذار استان فارس است، گفت: این مجموعه با مدیریت جدید، و اقداماتی همچون تأمین بخشی از گاز مورد نیاز از بازار آزاد، توانسته است کمبود انرژی سال جاری را بهخوبی مدیریت کرده و از بروز مشکلات جدی جلوگیری کند. امیدواریم ضرر و زیانهای گذشته جبران شده و در سال جاری شاهد رشد، پایداری و موفقیت هرچه بیشتر این شرکت باشیم.