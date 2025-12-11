نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: دولت و مجلس با فهم مشترک، سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی مصرف انرژی و بهره‌گیری از شرکت‌های دانش‌بنیان را راهکار اصلی کاهش چالش‌های صنایع معرفی کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - فرهاد طهماسبی در جریان بازدید از نمایشگاه متالورژی ۲۰۲۵ شیراز هدف از حضور در این نمایشگاه را آشنایی با توانمندی‌های واحد‌های صنعتی استان و کشور عنوان کرد و افزود: این آشنایی می‌تواند زمینه‌ساز نوآوری‌ها و ارتقای فناوری‌های لازم در بخش صنعت باشد؛ به‌ویژه در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی اعم از گاز و برق، در شرایطی که بسیاری از واحد‌های صنعتی به دلیل ناترازی انرژی با چالش و زیان مواجه شده‌اند.

نماینده مردم نی‌ریز، استهبان و بختگان و نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مجلس و به‌خصوص کمیسیون صنایع و معادن از یک سال گذشته پیگیر مشکلات انرژی صنایع بوده‌اند، گفت: نشست‌های متعددی با دولت و وزارت صمت برگزار شده و هم‌افزایی لازم برای کاهش مشکلات انرژی در دستور کار قرار گرفته است.

او نقش دولت را در این موضوع اساسی دانست و بیان کرد: مدیریت منابع گاز و برق در اختیار وزارتخانه‌های صمت و نفت است. خوشبختانه در یک سال گذشته اقدامات مؤثری انجام شده و با حمایت از بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری‌های جدید، بخشی از ناترازی انرژی کاهش یافته است، هرچند همچنان نیازمند برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تر هستیم.

نماینده مردم نی‌ریز با تأکید بر همکاری مجلس با دولت در بررسی لایحه بودجه افزود: سند مالی سالانه کشور توسط دولت تدوین می‌شود و مجلس نیز به‌عنوان ناظر می‌تواند اصلاحات جزئی در آن اعمال کند، اما ریل‌گذاری اصلی باید در دولت انجام شود. خوشبختانه امروز دولت و مجلس به فهم مشترکی رسیده‌اند که راهکار اصلی، سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی مصرف انرژی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین است.

او همچنین به نقش شرکت‌های دانش‌بنیان درحد بهبود تولید انرژی اشاره کرد و گفت: دانش‌بنیان‌ها در دو سال گذشته نقش مؤثری در افزایش فشار و تولید گاز داشته‌اند و با سرمایه‌گذاری‌های جدید، در سال‌های آینده شرایط بهتری ایجاد خواهد شد.

طهماسبی مشکلات صنایع فولادی را ملی و فراگیر دانست و افزود: این مسائل قابل حل در سطح شهرستان یا یک واحد صنعتی نیست و برنامه‌ریزی‌ها باید همه صنایع را پوشش دهد.

او در پایان با اشاره به اینکه فولاد غدیر نی‌ریز یکی از صنایع بزرگ و اثرگذار استان فارس است، گفت: این مجموعه با مدیریت جدید، و اقداماتی همچون تأمین بخشی از گاز مورد نیاز از بازار آزاد، توانسته است کمبود انرژی سال جاری را به‌خوبی مدیریت کرده و از بروز مشکلات جدی جلوگیری کند. امیدواریم ضرر و زیان‌های گذشته جبران شده و در سال جاری شاهد رشد، پایداری و موفقیت هرچه بیشتر این شرکت باشیم.

برچسب ها: سرمایه گذاری ، فناوری‌های نوین ، ناترازی انرژی ، صنایع
خبرهای مرتبط
۸ مصوبه برای توسعه شهرستان رستم در سفر استاندار فارس
امکان افزایش چندبرابری تجارت فارس و ازبکستان
شیخ عبدالصمد ابونجمی:
حضور زن در زندگی نشانه تکامل جامعه است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مه‌گرفتگی در محور جدید کازرون/ ترافیک سنگین در کمربندی شیراز
احیای قلبی ریوی علاوه بر یک مهارت فنی، یک مسئولیت انسانی است
فارس؛ از پژوهش تا تولید، رسانه‌ها پل اتصال دانش و جامعه/ افتتاح ۲ مرکز رشد در شهرستان‌های کازرون و مرودشت
کشور بیش از هر زمان به نیروی ماهر نیاز دارد
انحراف یک دستگاه اتوبوس در محور کوار – شیراز با ۱۶ مصدوم
برف و باران محورهای اصلی را فرا گرفت/ رانندگان زنجیر چرخ همراه داشته باشند
مرگ زودرس و کاهش باروری، چالش‌های اصلی نظام سلامت ایران
۸ مصوبه برای توسعه شهرستان رستم در سفر استاندار فارس
سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین راهکار اصلی رفع ناترازی انرژی صنایع
آخرین اخبار
سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین راهکار اصلی رفع ناترازی انرژی صنایع
مرگ زودرس و کاهش باروری، چالش‌های اصلی نظام سلامت ایران
۸ مصوبه برای توسعه شهرستان رستم در سفر استاندار فارس
برف و باران محورهای اصلی را فرا گرفت/ رانندگان زنجیر چرخ همراه داشته باشند
انحراف یک دستگاه اتوبوس در محور کوار – شیراز با ۱۶ مصدوم
مه‌گرفتگی در محور جدید کازرون/ ترافیک سنگین در کمربندی شیراز
احیای قلبی ریوی علاوه بر یک مهارت فنی، یک مسئولیت انسانی است
کشور بیش از هر زمان به نیروی ماهر نیاز دارد
فارس؛ از پژوهش تا تولید، رسانه‌ها پل اتصال دانش و جامعه/ افتتاح ۲ مرکز رشد در شهرستان‌های کازرون و مرودشت
مرکبات کازرون، روایتی فراتر از عدد و رقم؛ محصولات در مسیر بازار‌های داخلی و بین المللی
فوت یک کودک و مصدومیت ۳ نفر در واژگونی خودرو در محور کهمره سرخی
مشارکت مردمی و همکاری بین المللی برای احیای تالاب پریشان