باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود، گزارشی از برنامه‌ها، اهداف و چشم‌انداز روابط تهران - باکو در سفر اخیر به جمهوری آذربایجان ارائه کرد.

وی در این پست نوشت: در جریان سفر اخیر (۱۶ و ۱۷ آذر) به باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، دیدار‌های مفصل و سازنده‌ای با جناب آقای الهام علی‌اف، رئیس جمهور محترم، جناب آقای جیحون بایراموف، وزیر محترم امور خارجه، جناب آقای شاهین مصطفی‌اف، معاون محترم نخست وزیر و همچنین سرکار خانم صاحبه غفاراوا، رئیس محترم مجلس ملی جمهوری آذربایجان داشتم.

وزیر امر خارجه افزود: روابط میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، فراتر از همسایگی جغرافیایی، تجلی‌بخش پیوند‌های عمیق تاریخی، فرهنگی و تمدنی است که ریشه در خویشاوندی دیرینه مردمان دو سوی ارس دارد.

عراقچی ادامه داد: این روابط امروزه در همه حوزه‌ها اعم از اقتصادی و ترانزیتی، سیاسی، فرهنگی و انسانی در حال گسترش است و دو کشور مصمم هستند با تکیه بر این پشتوانه مشترک، همکاری‌های خود را به سطحی راهبردی ارتقا دهند.

وزیر امور خارجه تصریح کرد: در همه نشست‌ها بر ضرورت حفظ ثبات و امنیت در منطقه قفقاز جنوبی به‌عنوان پیش‌شرط پیشرفت و رفاه همه کشور‌ها تأکید شد و تصریح شد که هیچ طرف ثالثی نباید بتواند بر روابط سازنده میان دو کشور تأثیر منفی داشته باشد. تهران و باکو مصمم به ساخت آینده‌ای مشترک، امن و شرافتمندانه و استوار بر احترام متقابل هستند.