باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محمود شافعی پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس در گفتوگو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره پیروزی سرخپوشان پایتخت مقابل تیم پیکان در هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: اگر به این بازی نگاه کنیم، شرایط امتیازی بد نبود و راضی کننده بود و سرخپوشان ۳ امتیاز بازی را کسب کردند و رتبه خود را در جدول رده بندی ارتقا دادند. البته پرسپولیس از لحاظ سطح کیفی که بتواند خودش را به شرایط ایده آل در حد قهرمانی برساند و سبقه ۸ دوره قهرمانی اش را مطرح کند یک مقدار کار دارد.
او افزود: نارساییهایی در ترکیب تیم اوسمار وجود دارد که به نظرم در نیم فصل دوم برای پرسپولیس آزار دهنده میشود. قطعا باید در نیم فصل نیروهای خطوط پرسپولیس تقویت شوند و یکسری از بازیکنان تاریخ مصرف گذشته باید کنار گذاشته شوند و تیم به سمتی برود که خودش را از سطح فوتبال ایران قویتر کند تا بتواند در لیگ نخبگان آسیا شرایط مطلوبی را برای فصل آینده به وجود آورد.
شافعی درباره اینکه پرسپولیس با هدایت اوسمار این روزها زیبا بازی نمیکند و فقط نتیجه میگیرد، گفت: اوسمار قبلا که در پرسپولیس بود، تیمش از لحاظ ساختاری خوب بود و بازیکنانی داشت که تفکرات این مربی را میتوانستند پیاده کنند. اکنون به نظرم سیاست اوسمار خوب است و این مربی میخواهد امتیازات را با بردهای اقتصادی به دست آورد و از لحاظ امتیازی تیمش از رقبا عقب نیفتد و او در نقل و انتقالات میخواهد نفرات جدیدی را بگیرد که بتواند نقاط ضعف را ترمیم کند تا در نیم فصل دوم مدعی اول قهرمانی باشد.
پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه عملکرد اورونوف را چطور ارزیابی میکند، بیان کرد: به نظرم اورونوف روزهای خوبی را سپری کرده و در سطح ملی و باشگاهی دارد خوب کار میکند. البته به نظرم باید با اورونوف از لحاظ فنی صحبت شود که این تک روی زیادش هم به خودش ضربه میزند و درصد آسیب دیدگیاش را بالا میبرد و هم سرعت تیم را میگیرد و باعث میشود تیم حریف بتواند نقاط ضعف خود را پوشش بدهد و همین مسائل منجر به این میشود که این بازیکن نتواند خلاقیتش را نشان بدهد. او باید در خدمت تیم باشد و در شرایط کار ترکیبی و تیمی قرار بگیرد تا به اهداف سرمربی تیم نزدیک شود و بتواند به حریفان ضربه مهلکی بزند. من معتقدم اورونوف باید در مورد کار ترکیبی و تیمی توجیه شود.
او درباره اینکه غیبت عالیشاه، سروش رفیعی و محمد عمری در بازی با پیکان موثر بود، گفت: با توجه به اینکه این ۳ بازیکن در دربی هم بازی کردند، غیبتشان در بازی با پیکان تاثیرگذار بود، اما اگر ما میخواهیم منطقی نگاه کنیم باید پرسپولیس در هر پستی ۲ بازیکن همسطح داشته باشد تا روزی که بازیکنان به علت مصدومیت و محرومیت نبودند تیم روند نزولی پیدا نکند. به نظرم برخی از بازیکنان پرسپولیس در نیم فصل باید جای خود را به نیروهای جوان و باکیفیت بدهند تا هوادار راضی شود. به هر حال تیم پرسپولیس از لحاظ هواداران به سطح مطلوب نرسیده است. همچنین خواسته به حق هواداران این است که پرسپولیس زیبا بازی کند و امتیازات کامل را با برتری مطلق بگیرد. برد ناپلئونی دارد یک مقدار هواداران را اذیت میکند.
شافعی درباره اینکه عملکرد یعقوب براجعه را چطور ارزیابی میکند، گفت: به نظرم براجعه هنوز توجیه نشده است که در چه تیم بزرگی بازی میکند. اینکه شما خیلی راحت در دفاع راست تیم بزرگ پرسپولیس بازی کنید یعنی اینکه صددرصد این فرصت را به شما دادند که استعداد خود را نشان بدهید و اگر از این موقعیت استفاده نکنید خیلی راحت جای شما را عوض میکنند و نیروی دیگری میآورند. معتقدم براجعه هنوز نتوانسته چند فاکتور مهم دفاع راست را بروز بدهد و این یک مقدار کار را برای آینده اش سخت میکند.
او درباره اینکه بازی بعدی پرسپولیس مقابل تیم آلومینیوم اراک را چطور ارزیابی میکند، گفت: تیم آلومینیوم در بازی گذشته خود برابر تیم سپاهان باخت. اما همیشه بازیهای پرسپولیس و آلومینیوم جذاب بوده است. همچنین آلومینیوم تیم جوان و جنگندهای است. من امید دارم که پرسپولیس در این چند روز که فرصت دارد، بتواند نقاط ضعف خود در بازی با استقلال و پیکان را رفع کند تا بازی هجومی از این تیم ببینیم. به نظرم پرسپولیس برای بازی هجومی ابزار لازم را دارد و این تیم میتواند با ۲ مهاجم و گاهی اوقات با ۳ مهاجم بازی کند تا تماشاگران از فوتبال زیبای تیم خود لذت ببرند و راضی شوند.