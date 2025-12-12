باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مریم هاشمی سرمربی جدید تیم ملی ساندای بانوان در گفتوگو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره برنامه اش برای ملی پوشان ووشو اظهار کرد: به هر حال ما یک میدان مهم و مهمترین رویداد در ووشو را پیش رو داریم و باید با یک برنامه ریزی اصولی و دقیق پیش برویم. من از فدراسیون ووشو بابت انتخاب بنده برای سرمربیگری بانوان تشکر میکنم.
او افزود: البته ما میخواهیم که از تجربیات مربیان قبلی تیم ملی ساندای بانوان نهایت استفاده را داشته باشیم. الهه منصوریان در رقابتهای جهانی نتایج بسیار درخشانی از خود به جا گذاشته است. علاوه بر این، راضیه طهماسبی که در طول چند سالی که سرمربی تیم ملی بانوان بود، نتایج خوبی را به دست آورد. به هر حال ضمن اینکه از تجربه بنده استفاده میشود، قطع به یقین تیم ملی ووشو بانوان از تجربیات این عزیزان هم بهره خواهد برد.
هاشمی بیان کرد: برنامه ریزی که ما برای تیم ملی ووشو بانوان کردیم، ۶ ماه اردوهای تمرینی است و در طول اردوها، انتخابیهایی برای ۲ بخش تالو و ساندا برگزار میشود که من برای هدایت تیم ملی ساندا انتخاب شدم. در کنار بازیهای توکیو، مسابقات جام جهانی را ما داریم که برای آن مسابقات، انتخابی برگزار نمیشود و نفراتی که در رقابتهای جهانی عنوان کسب کردند به مسابقات جام جهانی راه پیدا میکنند. اعضای تیم ملی برای مسابقات جام جهانی ووشو مشخص هستند، اما نفرات بازیهای آسیایی مشخص نیستند و در طول انتخابیها معلوم میشود.
سرمربی تیم ملی ساندای بانوان درباره اینکه قصد جوانگرایی در تیم ملی را دارد و آیا باز هم شهربانو منصوریان به تیم ملی دعوت میشود یا نه! گفت: اگر اشتباه نکنم شهربانو منصوریان از لحاظ سنی برای بازیهای آسیایی دیگر سنش نمیرسد و جوانتر از ایشان خواهرش سهیلا است که قطعا در ترکیب انتخابیها قرار دارد و یکی از گزینههای فیکس شدن در تیم ملی ووشو است. البته نمیشود از قبل درباره ترکیب تیم ملی ووشو صحبت کرد، اما باید انتخابیها برگزار شود. ما تمام تلاشمان این است که بهترین و توانمندترین نفرات را به مسابقات ببریم. حالا باید ورزشکاران، خودشان را در انتخابیها نشان بدهند تا دستمان باز باشد، چون رقابتها سنگین است و بتوانیم نتیجه خوبی در رقابتها بگیریم.
هاشمی درباره اینکه شناختی از حریفان تیم ملی ووشو در مسابقات پیش رو دارد، گفت: در بازیهای آسیایی همیشه رقبای اصلی ایران چین، ویتنام و کره، مصر و هند بودند و اینها رقیبهای خوبی برای ایران هستند.
او درباره اینکه راهکارش برای موفقیت ورزشکاران ما مقابل ووشوکاران چین چیست، گفت: قطع به یقین بازیکنانی که به بازیهای آسیایی میآورند متفاوت هستند. البته برای من چیز متفاوتی وجود ندارد. یک ترسی در چشم بچههای ما برابر چین بود. وقتی ما آمدیم و چینیها را شکست دادیم مطمئن باشید که این بت شکسته شده است. زمانی که دیانا رحیمی و سهیلا منصوریان برابر ورزشکاران چینی برنده شدند دیگر آن ترس در چشم ووشو کار نیست که بخواهد مقابل چینیها بایستد و با اقتدار جلوی چینیها بازی میکند و دوست دارد شکست چینی را تکرار کند. مطمئن باشید که بچههای ما این توانایی را دارند و برنامهریزی فدراسیون ووشو رو به جلو و رو به رشد است. تغییرات خیلی خوبی در بخش فنی و عناوینی که به دست میآید برای فدراسیون ووشو در حال رقم خوردن است. اگر برنامه ریزی درستی نبود، ما به سمت عقب میرفتیم، اما اگر ببینید ما رو به جلو هستیم.
هاشمی درباره مسابقات پیش رو تیم ملی ووشو بانوان گفت: ما در ابتدا مسابقات لیگ ووشو در دی ماه را داریم و بعد از آن مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی را خواهیم داشت و پس از آن انتخابهای درون اردویی را داریم و اردیبهشت ماه هم باید در مسابقات جام جهانی شرکت کنیم که سهیلا منصوریان و صدیقه دریایی که میتوانند در رقابتهای جام جهانی مبارزه کنند در آن رقابتها حضور دارند. یک میدان و محک خوبی است تا ببینیم سطح فنی ورزشکاران ما به چه صورت است.
سرمربی تیم ملی ساندای بانوان درباره اینکه انتظارش از مسئولان ورزش برای موفقیت در مسابقات پیش رو چیست، گفت: من خودم ورزشکار بودم و قهرمان ۵ دوره مسابقات جهان هستم و هم در جایگاه ورزشکار، میدان را دیده ام و هم در جایگاه مربی دارم به مسابقات نگاه میکنم. سطح بودجهای که برای ووشو در نظر گرفته میشود سطحی نیست که از آن انتظار کسب مدال دارند. ووشو همیشه دستاوردهای خوبی داشته است. درست است که ووشو المپیکی نیست، اما المپیک آسیایی میدان سبک و کمی نیست. از آن جایی که الان ورزش با سیاست گره خورده است باید فضای مناسبی برای به دست آوردن عنوانها برای نشان دادن نماد زن ایرانی باشد. ما امیدواریم که کموکاستیها جبران شود و مسئولان ورزش بیشتر و ویژهتر به رشته ووشو نگاه کنند که ان شاء الله ما هم به همان صورت عنوان خوبی به دست آوریم.
هاشمی درباره اینکه قولی برای موفقیت در مسابقات پیش رو میدهد، گفت: من قول میدهم که من با ورزشکارانم فارغ از هر نتیجهای، با تمام وجود بجنگیم. مطمئن باشید که هر نتیجهای که برای من و ورزشکارانم به دست میآید شما جز خنده چیزی بر لب ما نمیبینید، چون قرار است ما صد خود را بگذاریم.