هفته ششم رقابت‌های لیگ اروپا با برتری قاطعانه رم و شکست دراماتیک فاینورد به سرانجام رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفته ششم لیگ اروپا دیشب برگزار شد که در مهمترین مسابقه، تیم رم ایتالیا در شهر گلاسکوی اسکاتلند با سه گل میزبانش سلتیک را در هم کوبید. پس از گل به خودی اسکالس در دقیقه ۶، رم با ۲ گل فرگوسن در دقایق ۳۶ و ۴۵ در همان نیمه اول کار را تمام کرد.

در ثانیه‌های پایانی نیمه اول سلتیک یک پنالتی از دست داد تا همه اتفاقات مهم این بازی در همان نیمه نخست رخ داده باشد. تلاش سلتیک در نیمه دوم ثمری نداشت تا رم بعد از دو شکست متوالی در لیگ اروپا، حالا به سه پیروزی پیاپی در این بازی‌ها دست یابد و با ۱۲ امتیاز به وضعیتش در جدول سروسامان دهد و به رتبه دهم صعود کند.

نکته جالب این هفته اینکه هر ۸ تیم بالانشین هفته گذشته، هفته ششم را هم در جمع ۸ تیم برتر تمام کردند. لیون با پیروزی خانگی ۲-۱ مقابل تیم هلندی گو اهد ایگلز، برای دومین هفته متوالی در صدر جدول مرحله لیگ باقی ماند.

میتیولن دانمارک هم با کسب پیروزی برابر خنک بلژیک، رتبه دوم را حفظ کرد. استون ویلای انگلیس ۲-۱ میزبانش بازل سوئیس را شکست داد تا همچون لیون فرانسه و میتیولن دانمارک ۱۵ امتیازی شود و به دلیل تفاضل گل کمتر در رتبه سوم بماند. 

در سایر دیدار‌های مهم، بولونیا ایتالیا با درخشش و دبل فدریکو برناردسکی ستاره سابق یوونتوس و تیم ملی ایتالیا ۲-۱ سلتاویگو را شکست داد و تا رتبه سیزدهم بالا آمد.

ناتینگهام فارست هم با کسب پیروزی ۲-۱ در خانه اوترخت هلند، خودش را به جمع ۸ تیم برتر نزدیک کرد. همچنین نیس فرانسه که وضعیت فاجعه‌باری را پشت‌سر می‌گذارد، با ۶ باخت از ۶ بازی به قعر جدول ۳۶ تیمی لیگ اروپا چسبیده است.

در یکی از بازی‌های جذاب این هفته هم در مصاف دو قهرمان سابق اروپا، استوا بخارست در حالی‌که تا دقیقه ۸۷ با نتیجه ۳-۲ از فاینورد عقب بود، به بازی برگشت و با گل دقیقه ۵+۹۰ فلورین تاناسه به پیروزی ۴-۳ رسید. کار فاینورد، تیم تحت هدایت رابین فن پرسی با فقط ۳ امتیاز برای رسیدن به مراحل حذفی لیگ اروپا بسیار دشوار شده است.

در پایان هفته هشتم این رقابت‌ها، هشت تیم نخست مستقیما راهی مرحله بعد می‌شوند و تیم‌های نهم تا بیست و چهارم به پلی اف می‌روند.

