باشگاه خبرنگاران جوان - هفته پنجم لیگ کنفرانس اروپا دیشب با برگزاری ۱۸ مسابقه به پایان رسید که در مهمترین دیدارها، فیورنتینا قعرنشین سری آ ایتالیا ۲-۱ دیناموکیف اوکراین را در فلورانس شکست داد تا پس از مدت‌ها رنگ برد را ببیند و با ۹ امتیاز به رتبه یازدهم لیگ کنفرانس صعود کند.

کریستال پالاس انگلیس هم با سه گل شلبورن ایرلند را مغلوب و خودش را به جمع هشت تیم بالای جدول نزدیک کرد.

استراسبورگ فرانسه و شاختاردونتسک اوکراین دو تیم بالای جدول هم مقابل رقبای خود به برتری رسیدند تا صدر را حفظ کنند.

لخ پوزنان بلژیک هم در شبی که علی قلی زاده ۶۷ دقیقه برای تیمش بازی کرد، مقابل ماینز آلمان به تساوی ۱-۱ بسنده کرد.