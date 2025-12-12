مطابق اعلام سازمان هواشناسی امروز (جمعه) همچون چند روز اخیر و با تداوم فعالیت سامانه بارشی، در اغلب مناطق کشور شاهد بارش باران و برف خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز (جمعه) در استان‌های گلستان، خراسان شمالی و رضوی، شمال خراسان جنوبی، بوشهر، فارس، برخی نقاط استان‌های اصفهان، یزد، کرمان، شرق هرمزگان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، ایلام و جزایر واقع در مرکز خلیج‌فارس، بارندگی، رعد و برق، وزش باد موقت، در نقاط مرتفع و سردسیر برف و در نقاط مستعد تگرگ، همچنین در استان‌های ساحلی خزر، ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی، برخی نقاط شمال غرب و دامنه های زاگرس مرکزی بارش پراکنده پیش‌بینی می شود.

فردا (شنبه) در استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، همدان، مرکزی، لرستان، ایلام، شمال خوزستان، استان‌های ساحلی خزر، خراسان‌های شمالی، رضوی و جنوبی، هرمزگان، نیمه جنوبی فارس، کرمان، یزد، جزایر واقع در مرکز خلیج فارس و استان‌های قزوین، البرز و تهران، شاهد بارش خواهیم بود.

یکشنبه در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، خراسان‌های شمالی، رضوی و جنوبی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، نیمه جنوبی کرمان، جنوب فارس، ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی و جزایر واقع در تنگه هرمز بارش پیش بینی می شود.

دوشنبه در استان‌های فارس، بوشهر، هرمزگان، شمال غرب و غرب کرمان و جزایر واقع در مرکز خلیج‌فارس رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و گاهی تگرگ پیش بینی می شود.

سه‌شنبه با ورود سامانه بارشی جدید به کشور در غالب مناطق به‌جز نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان، سمنان، اصفهان، قم، مرکزی و چهارمحال و بختیاری بارش پیش بینی می شود.

یکشنبه تا سه شنبه دریای خزر و در پنج روز آینده خلیج فارس مواج است.

امروز آسمان تهران نیمه ابری همراه با مه رقیق و وزش باد است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۹ و کمینه دمای آن به پنج درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

منبع: سازمان هواشناسی

برچسب ها: هواشناسی ، سامانه بارشی
خبرهای مرتبط
تشدید بارش‌ها در نواحی شمال کشور تا فردا ۲۱ آذر ماه
نفوذ سامانه بارشی جدید به کشور از هفته آينده
هشدار نارنجی هواشناسی برای هرمزگان صادر شد 
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تداوم بارش‌ها در اغلب مناطق کشور/ ورود سامانه جدید بارشی از سه‌شنبه
آخرین اخبار
تداوم بارش‌ها در اغلب مناطق کشور/ ورود سامانه جدید بارشی از سه‌شنبه
بسته همکاری‌های مشترک سازمان هواپیمایی کشوری و ارتش تدوین می‌شود
تشدید بارش‌ها در نواحی شمال کشور تا فردا ۲۱ آذر ماه
تدوین بسته همکاری‌های مشترک میان سازمان هواپیمایی و ارتش
نرخ بهره بین بانکی در یازدهمین هفته متوالی با ثبات باقی‌ماند
افزایش هزینه‌های ساخت مسکن از طریق حذف ماده ۵۰
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴
تعمیرات اساسی و بهسازی ۲۰ دستگاه ترانسفورماتور قدرت و فوق توزیع برق در کشور
گسترش همکاری‌های حمل‌ونقلی ایران و قزاقستان
تکمیل زیرساخت‌های کریدور شمال-حنوب در اولویت همکاری‌های مشترک قرار گیرد
ترافیک سنگین در تمامی محورهای شمالی کشور
بارش رگباری در تهران طی ساعات آینده
نگاهی به هتل‌های محبوب تفلیس برای گردشگران ایرانی
صنایع انرژی‌بر به تکالیف قانونی خود در احداث نیروگاه عمل کنند
تسهیلات ۲۰۰ میلیونی برای جایگزینی موتورسیکلت‌های فرسوده
بازگرداندن نقدینگی به مسیر طبیعی تولید از طریق مالیات بر سوداگری
وزیر اقتصاد: نظام مالی دانشگاه‌ها باید اصلاح شود
۵ هزار و ۴۶۹ همت تسهیلات توسط شبکه بانکی پرداخت شد
پیشرفت زیرسازی راه آهن چابهار _ زاهدان به ۹۵ درصد رسید
ترانزیت کالا از مرز‌های زمینی کشور به مرز ۱۱ میلیون تُن رسید
قیمت انواع گل در روز مادر