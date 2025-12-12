باشگاه خبرنگاران جوان - سیدرضا صالحی‌امیری روز پنجشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۴ در نخستین ساعات ورود به آتن برای حضور در مجمع تمدن‌های باستانی، در دیدار با اولگا کفالویانی وزیر گردشگری یونان با تشریح ظرفیت‌های کم‌نظیر ایران در حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری، بر لزوم تدوین یک «برنامه اقدام مشترک» با محوریت تسهیل رفت‌وآمد گردشگران، توسعه همکاری‌های موزه‌ای، مرمتی، تبادل کارشناس، برپایی نمایشگاه‌های مشترک و تقویت پیوند میان دو تمدن کهن تاکید کرد.

وی در این گفت‌وگو با اشاره به ثبت‌جهانی تازه‌ترین میراث ناملموس ایران در یونسکو گفت: امروز بیست‌وهفتمین میراث ناملموس ایران، یعنی «هنر آینه‌کاری در معماری ایران» در یونسکو ثبت شد. کشور ما علاوه بر ۲۹ اثر ثبت‌شده ملموس و طبیعی، ظرفیت ثبت آثار بی‌شمار دیگری را نیز دارد؛ ایران، یک گنجینه زنده تمدنی است که می‌تواند محور همکاری‌های خلاق و آینده‌ساز میان دو کشور قرار گیرد.

صالحی امیری با تاکید بر اینکه ایران یکی از مستعدترین کشورها در حوزه گردشگری سلامت، دریایی، طبیعت‌گردی، فرهنگی و معنوی است، افزود: با برخورداری از ۲۹۹ رشته صنایع‌دستی و یکی از غنی‌ترین مجموعه‌های آثار تاریخی جهان، ایران آماده است تا همکاری‌های خود را با یونان در چارچوبی بلندمدت، راهبردی و اجرایی گسترش دهد.

وزیر میراث‌فرهنگی همچنین از وزیر گردشگری یونان برای حضور در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع‌دستی تهران در بهمن‌ماه و همچنین حضور در اجلاس نوروز تهران دعوت کرد و گفت: برگزاری نمایشگاه‌های مشترک میان ایران و یونان می‌تواند نقطه عطفی در معرفی ریشه‌های مشترک و الهام‌بخش دو تمدن بزرگ باشد.

استقبال وزیر گردشگری یونان از ابتکارات ایران

وزیر گردشگری یونان، نیز ضمن اعلام «تمایل و اراده جدی» کشورش برای توسعه همکاری‌ها با ایران، از پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی صالحی‌امیری استقبال کرد و ایران و یونان را «پاسداران میراث غنی جهان» دانست.

اولگا کفالویانی با اشاره به نقش یونسکو در معرفی میراث جهانی افزود: یونسکو از آثار ایران و یونان غنی شده است و این آثار نقطه اتصال گردشگران جهان با هویت مشترک بشری‌اند.

وی با تبریک انتخاب ایران در شورای اجرایی سازمان جهانی گردشگری و یادآوری انتخاب یونان به‌عنوان نماینده اروپا در همین سازمان، خواستار به‌روزرسانی یادداشت دوجانبه سال ۱۹۹۷ و تدوین یک برنامه مشترک جدید شد و گفت: همکاری ما باید انعطاف‌پذیر و مبتنی بر اجرای واقعی باشد.

وزیر گردشگری یونان مهم‌ترین مانع توسعه گردشگری میان دو کشور را نبود پرواز مستقیم عنوان کرد و گفت: یونان امروز در جمع ده مقصد نخست گردشگری جهان است و در سال ۲۰۲۴ میزبان ۴۰ میلیون گردشگر بود؛ اما به دنبال تنوع‌بخشی و فتح بازارهای جدید هستیم. ایران ظرفیت‌های شگفت‌انگیزی دارد و اگر معرفی مناسبی انجام شود، گردشگران یونانی و اروپایی به ایران جذب خواهند شد.

وی با استقبال از پیشنهادهای ایران اعلام کرد: در نمایشگاه بین‌المللی تهران با افتخار شرکت می‌کنم و در جریان این سفر از امضای تفاهم‌نامه مشترک حمایت خواهم کرد.

کفالویانی همچنین بر ضرورت فعال‌سازی اشکال متنوع گردشگری چون خوراک، سلامت، دریایی و ورزشی میان دو کشور تاکید کرد و افزود: گردشگری پلی میان ملت‌هاست؛ این مسیر باید میان ایران و یونان با قدرت بیشتری باز شود.

منبع: وزارت میراث فرهنگی