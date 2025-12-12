سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام نیروی دریایی آمریکا در تعرض به یک فروند شناور تجاری حامل نفت ونزوئلا و تصرف آن را مصداق بارز «دزدی دریایی دولتی» توصیف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی تصریح کرد: اقدام آمریکا در توقیف و تصرف شناورهای تجاری متعلق به سایر کشورها، بیاعتنایی آشکار به حقوق بینالملل و نقض فاحش اصول ناظر بر امنیت و ایمنی دریانوردی بینالمللی است.
وی تاکید کرد که استناد به قوانین داخلی آمریکا و تحریمهای غیرقانونی آن برای توجیه چنین اقدامی به هیچ عنوان نمیتواند ماهیت غیرقانونی و مجرمانه این «سرقت مسلحانه در دریا» را تغییر دهد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با هشدار نسبت به عواقب و پیامدهای استمرار چنین رفتارهای زورمدارانهای بر صلح، امنیت و تجارت بینالملل، مسئولیت همه دولتها و نهادهای صلاحیتدار بینالمللی را برای مخالفت با چنین اقدامات غیرقانونی و پاسخگو کردن آمریکا خاطرنشان کرد.