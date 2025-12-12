رئیس‌جمهور در دیدار رهبر ملی ترکمنستان گفت: جهان امروز بیش از هر زمان دیگر محتاج شکل‌گیری اعتماد، صلح و همگرایی میان ملت‌هاست.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر مسعود پزشکیان در بدو ورود به ترکمنستان و در دیدار با آقای قربانقلی بردی‌محمداف، رهبر ملی و رئیس شورای مصلحت خلق این کشور، از دعوت رسمی جهت حضور در «اجلاس بین‌المللی صلح و اعتماد» قدردانی کرد و این ابتکار را پاسخی به نیازهای امروز جهان دانست.

رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت گسترش فضای تفاهم میان کشورها و ملّت‌ها تصریح کرد: از ابتکار ارزشمند جنابعالی برای برگزاری این اجلاس که پاسخی به یکی از نیازهای اساسی دنیای امروز است، تشکر می‌کنم. جهان امروز بیش از هر زمان دیگر محتاج شکل‌گیری اعتماد، صلح و همگرایی میان ملت‌هاست و طرح و ابتکاری که شما پیشگام آن بوده‌اید، بیانگر درک عمیق از واقعیات زمانه است. ما باید ارتباطات و همکاری‌های خود را افزایش دهیم، چرا که جامعه جهانی به چنین نگاهی که شما مطرح و دنبال می‌کنید، نیاز واقعی دارد.

پزشکیان تصریح کرد: خرسندیم که با رهبری شما، این رویکرد سازنده از ترکمنستان به منطقه و فراتر از آن گسترش یابد تا همه ما در مسیر تقویت اعتماد، صلح و امنیت منطقه‌ای گام برداریم.

رهبر ملی ترکمنستان نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از حضور رئیس‌جمهور ایران در عشق‌آباد گفت: ما احترام فراوانی برای حمایت جنابعالی از ابتکارات ترکمنستان قائل هستیم، از حضور شما در این اجلاس قدردانی می‌کنیم و از نظرات و دیدگاه‌های شما در این اجلاس بهره خواهیم برد.

قربانقلی بردی‌محمداف، در ادامه افزود: همان‌گونه که مستحضرید، شرایط کنونی جهان پیچیده است و ضرورت دارد که ما بیش از گذشته یکدیگر را ملاقات کنیم و مشورت‌های متقابل داشته باشیم.

رهبر ملی ترکمستان با مطلوب توصیف کردن سطح روابط دوجانبه اظهار داشت: روابط میان دو کشور در حوزه‌های مختلف، از جمله تجارت و بازرگانی و همچنین در عرصه‌های فرهنگی و انسان‌دوستانه، بسیار خوب و سازنده است و امیدواریم در آینده این همکاری‌ها بیش از پیش گسترش یابد. شما برای ما همسایه‌ای نزدیک، برادر و دوست به شمار می‌آیید و به خانه دوم خود خوش آمدید.

منبع: ریاست‌جمهوری

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، ترکمنستان ، صلح جهانی
خبرهای مرتبط
پزشکیان: آینده‌ای روشن پیش روی ایران و قزاقستان است
پزشکیان: ایران به‌صرفه‌ترین و کارآمدترین مسیر ترانزیتی برای قزاقستان است
رئیس‌جمهور از نمایشگاه اسناد تاریخی ایران درباره آسیای مرکزی بازدید کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عراقچی: تهران و باکو مصمم به ساخت آینده‌ای مشترک و استوار بر احترام متقابل هستند
پاسخ عراقچی به همتای لبنانی؛ ما نیز خواهان «فصلی جدید» در روابط دوجانبه هستیم
با حذف ارز ترجیحی برنج وارداتی باید دست دلالان از بازار برنج قطع شود
تهران میزبان نشست منطقه‌ای درباره تحولات افغانستان
رئیس‌ جمهور فرارسیدن روز مادر را تبریک گفت
بازدید توکایف و پزشکیان از نمایشگاه نسخه‌های خطی تاریخ قزاقستان از آرشیو‌های ایران
اقدام آمریکا در تعرض به شناور حامل نفت ونزوئلا مصداق «دزدی دریایی دولتی» است
جهان امروز بیش از هر زمان دیگر محتاج شکل‌گیری اعتماد و صلح میان ملت‌هاست
آخرین اخبار
جهان امروز بیش از هر زمان دیگر محتاج شکل‌گیری اعتماد و صلح میان ملت‌هاست
اقدام آمریکا در تعرض به شناور حامل نفت ونزوئلا مصداق «دزدی دریایی دولتی» است
با حذف ارز ترجیحی برنج وارداتی باید دست دلالان از بازار برنج قطع شود
عراقچی: تهران و باکو مصمم به ساخت آینده‌ای مشترک و استوار بر احترام متقابل هستند
تهران میزبان نشست منطقه‌ای درباره تحولات افغانستان
پاسخ عراقچی به همتای لبنانی؛ ما نیز خواهان «فصلی جدید» در روابط دوجانبه هستیم
رئیس‌ جمهور فرارسیدن روز مادر را تبریک گفت
بازدید توکایف و پزشکیان از نمایشگاه نسخه‌های خطی تاریخ قزاقستان از آرشیو‌های ایران
جمهوری اسلامی ایران؛ الگوی کم‌نظیر وحدت امت اسلامی
پزشکیان وارد ترکمنستان شد
سفیر ایران در چین: ابتکار «هنر پل می‌سازد» به ثمر نشست
ما هیچ‌گاه سراغ سلاحی که به سعادت بشری لطمه بزند، نرفته‌ایم
برای بازدارندگی تجهیز می‌شویم نه جنگ/ به دقت و نقطه‌زن بودن تجهیزات خود توجه ویژه‌ای داریم
لزوم استفاده صحیح از هوش مصنوعی/ علم غیردینی نداریم
پزشکیان: می‌خواهیم میان بخش‌های خصوصی ایران و قزاقستان شبکه پایدار سرمایه‌گذاری ایجاد کنیم
وزرای خارجه ایران و قزاقستان دیدار کردند
پزشکیان: آینده‌ای روشن پیش روی ایران و قزاقستان است
محکومیت اقدام آمریکا در استمرار نقض تعهدات مرتبط با میزبانی سازمان ملل متحد در قبال ایران
رهبر معظم انقلاب: کمبودهای زیادی داریم اما کشور در حال پیشرفت است
رئیس‌جمهور از نمایشگاه اسناد تاریخی ایران درباره آسیای مرکزی بازدید کرد
پزشکیان: ایران به‌صرفه‌ترین و کارآمدترین مسیر ترانزیتی برای قزاقستان است
تبریک رئیس‌جمهور به ورزشکار ایرانی عضو کمیته بین‌المللی المپیک
پزشکیان: نتایج دیدار از قزاقستان گامی تعیین‌کننده در مسیر تقویت همکاری‌های دوجانبه است
امضا و تبادل ۷ سند و تفاهم‌نامه همکاری دوجانبه میان ایران و قزاقستان
جانشین فرمانده کل ارتش: فضای مجازی بستر جنگ شناختی است
جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش: هیچ‌گاه پیش‌قدم حمله‌ای نخواهیم بود
پزشکیان: نقشه راه توسعه روابط تجاری تهران و آستانه آماده اجراست
استقبال رسمی رئیس‌جمهور قزاقستان از پزشکیان
معاون سیاسی وزیر کشور: ایفای نقش احزاب در حکمرانی یک ضرورت است