سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران از فرونشست زمین در شهرک ولیعصر خبر داد و گفت: در این حادثه سه دستگاه خودرو گرفتار شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران درباره جزئیات این حادثه اظهار کرد: ساعت ۲۳:۲۸ شب گذشته حادثه فروکش کردن زمین در شهرک ولیعصر، خیابان عمرانی، داخل خیابان ولدخانی به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله دو ایستگاه آتش‌نشانی به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: پس از حضور نیرو‌ها مشخص شد که در حاشیه خاکی کنار خیابان، به دلیل بارندگی‌های ساعات گذشته، نشست زمین به وسعت حدود ۱۰ متر و عمق حدود یک‌ونیم متر رخ داده است. در نتیجه این فروکش‌کردگی، سه دستگاه خودرو شامل یک دستگاه مینی‌بوس، یک وانت مزدا و یک پیکان وانت که در محل پارک بودند، در بخشی از این حفره گرفتار شده و امکان خارج شدن نداشتند.

ملکی گفت: آتش‌نشانان با استفاده از تجهیزات تخصصی و با همکاری عوامل شهرداری، هر سه خودرو را با احتیاط کامل از محل حادثه خارج کرده و به نقطه امن منتقل کردند.

به گفته سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران، این حادثه خوشبختانه مصدومی نداشت و عملیات در ساعت ۰۱:۰۴ بامداد به پایان رسید.

منبع: ایسنا

برچسب ها: فرونشست زمین ، سازمان آتش‌نشانی
خبرهای مرتبط
واژگونی خودروی پژو ۲۰۶ در برخورد زنجیره‌ای ۴ وسیله نقلیه در بزرگراه باقری
تصادف زنجیره‌ای ۱۶ خودرو در بزرگراه امام علی (ع) بر اثر نشت گازوئیل
نجات ۱۵ ساکن از آتش‌سوزی شدید در ساختمان مسکونی نعمت‌آباد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۸ ۲۱ آذر ۱۴۰۴
باران هم فقط واسه پولدارها خیر داره

واسه ماها اونم عذابه
۳
۲
پاسخ دادن
بارش برف در ارتفاعات تهران
امدادرسانی هلال احمر به بیش از ۵۰۰۰ نفر در بارش‌های رگباری
رفتار غیرقانونی عده‌ای در یک مراسم ختم در مشهد/ تعدادی دستگیر شدند
پیش‌بینی ۲۷۴ روز پیش رئیس قوه قضاییه درست بود
برخی مدارس فیروزکوه به دلیل آنفولانزا غیرحضوری شد
آخرین اخبار
برخی مدارس فیروزکوه به دلیل آنفولانزا غیرحضوری شد
رفتار غیرقانونی عده‌ای در یک مراسم ختم در مشهد/ تعدادی دستگیر شدند
پیش‌بینی ۲۷۴ روز پیش رئیس قوه قضاییه درست بود
بارش برف در ارتفاعات تهران
امدادرسانی هلال احمر به بیش از ۵۰۰۰ نفر در بارش‌های رگباری
ممنوعیت تردد در مسیر جنوب به شمال محور چالوس و آزادراه تهران - شمال
همایش نسل آرمانی با حضور ۲۰۰۰ دانش‌آموز قرآنی منطقه ۱۹ در حرم مطهر امام خمینی (ره)
چهارمین جشن بزرگ «ایران‌بانو» برگزار شد
محور زرمان به لاسم و هراز به دلیل شدت بارش برف تا اطلاع ثانوی مسدود شد
اجرای طرح زوج و فرد تا پایان سال تکذیب شد
ایجاد بیش از یک میلیون و ششصد هزار مترمربع فضای ویژه زنان در تهران
پایش مستمر بارش‌ها ادامه دارد
تعریف ۱۲۰ پروژه برای تغییر چهره پایتخت تا نوروز
آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه با حضور حدود ۱۱۵ هزار داوطلب برگزار شد
زاکانی: حراست با نظارت دقیق بر عملکرد‌ها زمینه‌ساز ارتقای خدمات‌رسانی به شهروندان است
۶۰ صفحه اینستاگرامی متخلف در حوزه تبلیغات پزشکی مسدود شده است
۷ کشته در حوادث رانندگی تهران طی یک هفته
آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محور‌های کشور
آغاز واریز کالابرگ دهک‌های ۱ تا ۳ با افزایش ۱۲۰ هزارتومانی از فردا
خودرو‌های دیزلی فرسوده یکی از کانون‌های اصلی آلودگی هوا در کلان‌شهر‌ها
فرونشست زمین در شهرک ولیعصر سه خودرو را گرفتار کرد
محدودیت‌های ترافیکی امروز محور‌های شمالی
کیفیت هوای تهران در وضعیت «قابل قبول»