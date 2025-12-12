باشگاه خبرنگاران جوان - جلال ملکی سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران درباره جزئیات این حادثه اظهار کرد: ساعت ۲۳:۲۸ شب گذشته حادثه فروکش کردن زمین در شهرک ولیعصر، خیابان عمرانی، داخل خیابان ولدخانی به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله دو ایستگاه آتشنشانی به محل اعزام شدند.
وی ادامه داد: پس از حضور نیروها مشخص شد که در حاشیه خاکی کنار خیابان، به دلیل بارندگیهای ساعات گذشته، نشست زمین به وسعت حدود ۱۰ متر و عمق حدود یکونیم متر رخ داده است. در نتیجه این فروکشکردگی، سه دستگاه خودرو شامل یک دستگاه مینیبوس، یک وانت مزدا و یک پیکان وانت که در محل پارک بودند، در بخشی از این حفره گرفتار شده و امکان خارج شدن نداشتند.
ملکی گفت: آتشنشانان با استفاده از تجهیزات تخصصی و با همکاری عوامل شهرداری، هر سه خودرو را با احتیاط کامل از محل حادثه خارج کرده و به نقطه امن منتقل کردند.
به گفته سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران، این حادثه خوشبختانه مصدومی نداشت و عملیات در ساعت ۰۱:۰۴ بامداد به پایان رسید.
منبع: ایسنا