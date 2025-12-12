باشگاه خبرنگاران جوان -، حادثه واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری تهران–یاسوج در ساعت ۵:۴۵ دقیقه صبح در جاده تنگ خشک منطقه بیبی سیدان ایواندره سمیرم رخ داد و اتوبوس مذکور با ۱۸ مسافر که از تهران عازم یاسوج بود، از مسیر منحرف و واژگون شد.
واژگونی اتوبوس مسافربری تهران–یاسوج در محور سمیرم سه کشته بر جا گذاشت
بر اساس گزارشها، ۱۲ تیم امدادی در کمترین زمان ممکن به محل حادثه اعزام شده و بیمارستان سمیرم نیز در وضعیت آمادهباش اولیه با ظرفیت ۱۹ تخت اورژانس پذیرای مصدومان است.
منبع:روابط عمومی فرمانداری سمیرم