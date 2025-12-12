صبح امروز بر اثر واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری تهران–یاسوج در محور سمیرم اصفهان سه نفر از مسافران در دم جان باخته و تاکنون ۱۵ نفر مصدوم به بیمارستان منتقل شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان -، حادثه واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری تهران–یاسوج در ساعت ۵:۴۵ دقیقه صبح در جاده تنگ خشک منطقه بی‌بی سیدان ایوان‌دره سمیرم رخ داد و اتوبوس مذکور با ۱۸ مسافر که از تهران عازم یاسوج بود، از مسیر منحرف و واژگون شد.

بر اساس گزارش‌ها، ۱۲ تیم امدادی در کمترین زمان ممکن به محل حادثه اعزام شده و بیمارستان سمیرم نیز در وضعیت آماده‌باش اولیه با ظرفیت ۱۹ تخت اورژانس پذیرای مصدومان است.

منبع:روابط عمومی فرمانداری سمیرم

