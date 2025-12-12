رضایی از وجود حدود ۹۰۰ بیمار مبتلا به تالاسمی خبر داد و گفت: بالاترین آمار بیماران تالاسمی نسبت به جمعیت در کشور به این شهرستان اختصاص دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدعلی رضایی رییس دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر روز جمعه گفت: در حوزه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سالانه بیش از ۹۰ میلیارد تومان برای درمان این بیماران هزینه می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت نحوه خدمت رسانی به بیماران تالاسمی، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از منابع درمانی این دانشگاه صرف مراقبت و درمان این بیماران می‌شود.

رییس دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر، علت اصلی شیوع بالای این بیماری ژنتیکی در منطقه را ازدواج‌های غیررسمی و بدون انجام آزمایش‌های پیش از ازدواج عنوان کرد.

رضایی افزود: برخی ازدواج‌ها توسط عاقد‌های محلی و بدون ثبت قانونی انجام می‌شود در حالی که با انجام یک آزمایش ساده پیش از ازدواج می‌توان از تولد نوزادان مبتلا به تالاسمی پیشگیری کرد.

وی از خانواده‌ها و جوانان خواست با انجام آزمایش‌های ژنتیکی قبل از ازدواج و مشاوره با مراکز بهداشتی در پیشگیری از بروز بیماری‌های ژنتیکی و تولد کودکان مبتلا به آنها، نقش مؤثری ایفا کنند.