رضایی از وجود حدود ۹۰۰ بیمار مبتلا به تالاسمی خبر داد و گفت: بالاترین آمار بیماران تالاسمی نسبت به جمعیت در کشور به این شهرستان اختصاص دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدعلی رضایی رییس دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر روز جمعه گفت: در حوزه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سالانه بیش از ۹۰ میلیارد تومان برای درمان این بیماران هزینه می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت نحوه خدمت رسانی به بیماران تالاسمی، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از منابع درمانی این دانشگاه صرف مراقبت و درمان این بیماران می‌شود.

رییس دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر، علت اصلی شیوع بالای این بیماری ژنتیکی در منطقه را ازدواج‌های غیررسمی و بدون انجام آزمایش‌های پیش از ازدواج عنوان کرد.

رضایی افزود: برخی ازدواج‌ها توسط عاقد‌های محلی و بدون ثبت قانونی انجام می‌شود در حالی که با انجام یک آزمایش ساده پیش از ازدواج می‌توان از تولد نوزادان مبتلا به تالاسمی پیشگیری کرد.

وی از خانواده‌ها و جوانان خواست با انجام آزمایش‌های ژنتیکی قبل از ازدواج و مشاوره با مراکز بهداشتی در پیشگیری از بروز بیماری‌های ژنتیکی و تولد کودکان مبتلا به آنها، نقش مؤثری ایفا کنند.

برچسب ها: تالاسمی ، علوم پزشگی
خبرهای مرتبط
شرکت هزار و ۳۵۱ داوطلب در آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
هشدار دانشگاه علوم پزشکی چابهار درخصوص ورود پشه آئدس
کارگروه مقابله با سقط غیرقانونی جنین در البرز تشکیل شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ایرانشهر؛ صدرنشین آمار بیماران تالاسمی نسبت به جمعیت در کشور
آخرین اخبار
ایرانشهر؛ صدرنشین آمار بیماران تالاسمی نسبت به جمعیت در کشور
درگیری پلیس تفتان با افراد مسلح