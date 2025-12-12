فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر از دستگیری متهم به قتل با سلاح شکاری در پی وقوع درگیری خانوادگی در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - سرهنگ حجت نورانی فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر با اعلام این خبر، گفت: در پی وقوع درگیری خانوادگی و تیراندازی با سلاح شکاری که منجر به قتل یکی از طرفین دعوا شد، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

او افزود: ماموران پلیس آگاهی با اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق شدند در کمتر از ۳ ساعت متهم به قتل که مردی ۳۸ ساله بوده را شناسایی و دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر گفت:پلیس با تمام توان خود و با اشراف اطلاعاتی اجازه نخواهند داد مجرمان با ارتکاب جرم، آرامش و آسایش مردم را مختل کنند.

برچسب ها: قتل عمد ، دستگیری قاتل
