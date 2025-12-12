باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در دیدار با آقای سردار بردیمحمداف رئیسجمهور ترکمنستان، افزود: چنین نگاهی ایجاب میکند که میان ما ارتباطی ویژه و مبتنی بر اعتماد متقابل برقرار باشد تا بتوانیم روابط صمیمانه، صلحآمیز و پایدار را بهصورت عملیاتی تقویت کنیم. این اعتماد مشترک است که تضمینکننده صلح و ثبات میان دو ملت خواهد بود.
رئیسجمهور کشورمان با تأکید بر ضرورت اجرای توافقات گذشته افزود: توافقات مهمی در حوزه گاز، حملونقل، کریدورها و همکاریهای اقتصادی و تجاری میان دو کشور صورت گرفته است. با وجود این، هنوز در برخی بخشها با موانع و مشکلاتی مواجه هستیم که رفع آنها نیازمند دستور و پیگیری جنابعالی است تا این توافقات بهطور کامل عملیاتی و منافع مشترک دو ملت تأمین شود.
رئیسجمهور ترکمنستان نیز در این دیدار، ضمن ابراز خرسندی از حضور رئیسجمهور ایران، بر روابط گرم و رو به گسترش میان دو کشور تأکید کرد و گفت: ما در روابط با جمهوری اسلامی ایران شاهد گسترش قابل توجه همکاریها بودهایم. ابتکار ترکمنستان برای برگزاری اجلاس صلح نیز با پیام دوستی و همگرایی، توانست مجموعهای از روسای جمهور، نخستوزیران و سیاستمداران کشورهای عضو سازمان ملل را گردهم آورد و نشان دهد که نگاه ما بر پایه صلح و امنیت است.
سردار بردیمحمداف با اشاره به اشتراکات عمیق میان دو کشور افزود: میان ما سابقهای دیرین در حوزههای فرهنگی و تمدنی وجود دارد و ظرفیتهای موجود برای توسعه همکاریها بسیار گسترده است. در مسائل مرتبط با جهان اسلام نیز گفتوگو و همکاری باید در سطحی بلند و هدفمند دنبال شود. ایران با سرعت در حال پیشرفت است و ما علاقهمندیم در حوزههای مختلف تجربیات یکدیگر را تبادل کنیم.
مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران به منظور شرکت و سخنرانی در اجلاس بینالمللی صلح و اعتماد، پنج شنبه شب با استقبال معاون رئیس کابینه وزرا در امور اقتصادی ترکمنستان وارد عشق آباد پایتخت این کشور شد.
رئیس جمهور در این سفر علاوه بر شرکت و سخنرانی در اجلاس بینالمللی صلح و اعتماد، با برخی سران کشورهای شرکت کننده در این اجلاس نیز دیدار و گفتگوی دوجانبه خواهد داشت.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت