دو نفر پنجشنبه شب در حادثه تیراندازی در منطقه آقاسیدشریف جیرده شهرستان شفت جان باختند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سخنگوی اورژانس گیلان گفت: حادثه تیراندازی در منطقه آقاسیدشریف جیرده شفت به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ گزارش شد.
علیرضا پورسان افزود: در پی این اعلام، دو دستگاه آمبولانس از پایگاههای شفت و رودپیش بهسرعت به محل اعزام شدند.
وی ادامه داد: بر اساس ارزیابی اولیه، یک مرد حدود ۵۰ ساله و یک خانم حدود ۵۶ ساله، به دلیل شدت جراحات وارده پیش از رسیدن نیروهای اورژانس فاقد علائم حیاتی بوده و فوت کرده بودند.
وی بیان کرد: صحنه حادثه جهت پیگیریهای قانونی به عوامل نیروی انتظامی تحویل داده شد و علت وقوع این حادثه در دست بررسی مراجع ذیصلاح قرار دارد.
قاتل دستگیر شد
سرهنگ عیسی روشنقلب فرمانده انتظامی شهرستان رشت از دستگیری سریع و ضربتی قاتل روستای آقا سید شریف به همراه یک قبضه سلاح شکاری و ۳۹ فشنگ خبر داد و گفتت: بررسیها نشان داد قاتل ۶۲ ساله با یک قبضه سلاح شکاری تهپر دولول به منزل همسر سابق خود مراجعه کرده و با شلیک دو گلوله، خواهر همسر سابق ۵۲ ساله و باجناق ۵۶ ساله خود را به قتل رسانده است.
فرمانده انتظامی شهرستان رشت با اشاره به اجرای عملیات سریع مأموران انتظامی بیان کرد: قاتل در کوتاهترین زمان ممکن به همراه سلاح مورد استفاده دستگیر شد و در تحقیقات اولیه، اختلافات خانوادگی را انگیزه این جنایت اعلام کرد، پرونده برای رسیدگی در اختیار مرجع قضائی قرار دارد.