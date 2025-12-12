دو نفر پنجشنبه شب در حادثه تیراندازی در منطقه آقاسیدشریف جیرده شهرستان شفت جان باختند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سخنگوی اورژانس گیلان گفت: حادثه تیراندازی در منطقه آقاسیدشریف جیرده شفت به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ گزارش شد.

علیرضا پورسان افزود: در پی این اعلام، دو دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های شفت و رودپیش به‌سرعت به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: بر اساس ارزیابی اولیه، یک مرد حدود ۵۰ ساله و یک خانم حدود ۵۶ ساله، به دلیل شدت جراحات وارده پیش از رسیدن نیرو‌های اورژانس فاقد علائم حیاتی بوده و فوت کرده بودند.

وی بیان کرد: صحنه حادثه جهت پیگیری‌های قانونی به عوامل نیروی انتظامی تحویل داده شد و علت وقوع این حادثه در دست بررسی مراجع ذی‌صلاح قرار دارد.

قاتل دستگیر شد

سرهنگ عیسی روشن‌قلب فرمانده انتظامی شهرستان رشت از دستگیری سریع و ضربتی قاتل روستای آقا سید شریف به همراه یک قبضه سلاح شکاری و ۳۹ فشنگ خبر داد و گفتت: بررسی‌ها نشان داد قاتل ۶۲ ساله با یک قبضه سلاح شکاری ته‌پر دولول به منزل همسر سابق خود مراجعه کرده و با شلیک دو گلوله، خواهر همسر سابق ۵۲ ساله و باجناق ۵۶ ساله خود را به قتل رسانده است.

فرمانده انتظامی شهرستان رشت با اشاره به اجرای عملیات سریع مأموران انتظامی بیان کرد: قاتل در کوتاه‌ترین زمان ممکن به همراه سلاح مورد استفاده دستگیر شد و در تحقیقات اولیه، اختلافات خانوادگی را انگیزه این جنایت اعلام کرد، پرونده برای رسیدگی در اختیار مرجع قضائی قرار دارد.

برچسب ها: تیراندازی ، کشته و مصدوم
خبرهای مرتبط
طی کمتر از ۱۲ ساعت در کرمان؛
باز هم خودروی حامل اتباع بیگانه حادثه آفرید/ ۱۴ کشته و مصدوم در جاده بم ـ ایرانشهر
باز هم خودروی حامل اتباع غیرمجاز حادثه آفرید؛
۱۴ کشته و زخمی در حادثه رانندگی محور یزد ـ رفسنجان
کرمان
تیراندازی در فاریاب
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پایان نگرانی‌ها؛ دختر ۱۴ ساله صومعه‌سرایی پیدا شد
آخرین اخبار
پایان نگرانی‌ها؛ دختر ۱۴ ساله صومعه‌سرایی پیدا شد
لزوم توجه به معیشت جامعه/ نظارت ها جدی گرفته شود
جان باختن دو نفر در حادثه تیراندازی در آقاسیدشریف جیرده شفت/ قاتل دستگیر شد