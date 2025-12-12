دو نفر پنجشنبه شب در حادثه تیراندازی در منطقه آقاسیدشریف جیرده شهرستان شفت جان باختند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سخنگوی اورژانس گیلان گفت: حادثه تیراندازی در منطقه آقاسیدشریف جیرده شفت به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ گزارش شد.

علیرضا پورسان افزود: در پی این اعلام، دو دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های شفت و رودپیش به‌سرعت به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: بر اساس ارزیابی اولیه، یک مرد حدود ۵۰ ساله و یک خانم حدود ۵۶ ساله، به دلیل شدت جراحات وارده پیش از رسیدن نیرو‌های اورژانس فاقد علائم حیاتی بوده و فوت کرده بودند.

وی بیان کرد: صحنه حادثه جهت پیگیری‌های قانونی به عوامل نیروی انتظامی تحویل داده شد و علت وقوع این حادثه در دست بررسی مراجع ذی‌صلاح قرار دارد.

