چشمه طاق‌بستان جوشید + فیلم

چشمه تاریخی طاق‌بستان که چندماهی خشک شده بود، در پی بارش‌های اخیر جان تازه گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - چشمه تاریخی طاق‌بستان که چندماهی خشک شده بود، در پی بارش‌های اخیر به جوشش آمد و زیبایی دوچندانی را به این منطقه از کرمانشاه اختصاص داد.

 

 
