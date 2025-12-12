شهروندخبرنگار ما به مناسبت سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) تصاویری از اقدام هنری و زیبای شهدایی از استاد کاشکی در شهرستان نیشابور را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با جشن سالروز ولادت بانوی دوعالم حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن و مادر، در یک اقدامی زیبا چهره "شهید حسن سلمانیان از شهدای مرزبانی، و "شهید سید مسعودالدین موسوی" از شهدای ارتش، (توسط استاد احمد کاشکی و یکی از هنرجویانش، خانم مبینا ادگی) در دو تکنیک پاستل گچی و سیاه قلم کشیده شد و به مادران شهدا اهدا شد.
این کار زیبا با همکاری آموزشگاه هنر‌های تجسمی کاشکی، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور، وبسیج هنرمندان و شهرداری نیشابور در سالن فرهنگسرای سیمرغ شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی برگزار شد.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

اقدام هنری و شهدایی استاد کاشکی در نیشابور به مناسبت روز زن

اقدام هنری و شهدایی استاد کاشکی در نیشابور به مناسبت روز زن

اقدام هنری و شهدایی استاد کاشکی در نیشابور به مناسبت روز زن

تصویری از شهید سلمانیان

تصویر شهدایی

اقدام هنری و شهدایی استاد کاشکی در نیشابور به مناسبت روز زن

اقدام هنری و شهدایی استاد کاشکی در نیشابور به مناسبت روز زن + عکس
