باشگاه خبرنگاران جوان -استانداری قم با صدور اطلاعیه اعلام کرد:در ساعات پایانی پنجشنبه شب ۲۰ آذر ۱۴۰۴، تصویری جعلی منتسب به کانال استانداری قم در یکی از کانال‌های زرد تلگرام که نام و نشان صاحب و مدیر آن مشخص نیست، منتشر شد که مدعی «تعطیلی یک‌هفته‌ای مدارس استان قم» بود.

این تصویر ساختگی و دروغین، متأسفانه در برخی گروه‌های فضای مجازی نیز بازنشر شد و موجب ایجاد ابهام برای شهروندان گردید.

به اطلاع هم‌استانی‌های عزیز می‌رساند که این خبر کاملاً جعلی است و تاکنون هیچ‌گونه تصمیمی درباره تعطیلی مدارس در مراجع رسمی استان مطرح نشده است.

از عموم مردم تقاضا می‌شود برای پیشگیری از فریب توسط تصاویر و مطالب ساختگی و جعلی، اخبار را صرفاً از منابع رسمی دنبال کنند و به شایعات فضای مجازی توجه نکنند.

منبع: استانداری قم