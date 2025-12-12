استانداری قم با صدور اطلاعیه، یک خبرسازی دروغ را در مورد تعطیلی یک‌هفته‌ای مدارس در استان قم تکذیب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -استانداری قم با صدور اطلاعیه اعلام کرد:در ساعات پایانی پنجشنبه شب ۲۰ آذر ۱۴۰۴، تصویری جعلی منتسب به کانال استانداری قم در یکی از کانال‌های زرد تلگرام که نام و نشان صاحب و مدیر آن مشخص نیست، منتشر شد که مدعی «تعطیلی یک‌هفته‌ای مدارس استان قم» بود.

این تصویر ساختگی و دروغین، متأسفانه در برخی گروه‌های فضای مجازی نیز بازنشر شد و موجب ایجاد ابهام برای شهروندان گردید.

به اطلاع هم‌استانی‌های عزیز می‌رساند که این خبر کاملاً جعلی است و تاکنون هیچ‌گونه تصمیمی درباره تعطیلی مدارس در مراجع رسمی استان مطرح نشده است.

از عموم مردم تقاضا می‌شود برای پیشگیری از فریب توسط تصاویر و مطالب ساختگی و جعلی، اخبار را صرفاً از منابع رسمی  دنبال کنند و به شایعات فضای مجازی توجه نکنند.

منبع: استانداری قم 

تعطیلی مدارس ، تکذیب شایعه
