باشگاه خبرنگاران جوان - از فردا (۲۲ آذرماه) دهک‌های یک تا سه درآمدی می‌توانند از شارژ ۶۲۰ هزارتومانی خود که به ازای هر عضو خانوار به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود، ۱۱ قلم شیر و لبنیات، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم‌مرغ، حبوبات، برنج، ماکارونی، روغن، قند و شکر را از بیش از ۲۶۰ هزار فروشگاه متصل به طرح خریداری کنند.

در این طرح هیچ محدودیتی در مقدار خرید هر کالا یا انتخاب نشان تجاری خاص وجود ندارد و در صورت خرید بیش از سقف اعتبار، مابه‌التفاوت را خریدار پرداخت می‌کند. البته امکان خرید در چند نوبت وجود دارد و نیازی به استفاده از کل اعتبار در یک مرحله نیست.

اعتبار طرح تا پایان اسفند ۱۴۰۴ قابل استفاده است و همچنین مشمولان می‌توانند مانده اعتبار و مشاهده فروشگاه‌ها را با دانلود و نصب اپلیکیشن «شما» از بازار یا مایکت (نسخه وب نیز موجود است) یا کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* استعلام بگیرند.

از این پس، مانده اعتبار کالابرگ هر ماه از طریق پیامک سرشماره V.Refah برای سرپرستان خانوار ارسال می‌شود و مرکز تماس ۰۲۱-۶۳۶۹ برای پاسخگویی به سؤالات مشمولان طرح آماده است.