پنجمین مرحله طرح کالابرگ الکترونیک با افزایش شارژ اعتبار از مبلغ ۵۰۰ به ۶۲۰ هزارتومان به ازای هر عضو خانوارِ دهک‌های یک تا سوم درآمدی، از فردا (۲۲ آذرماه) آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - از فردا (۲۲ آذرماه) دهک‌های یک تا سه درآمدی می‌توانند از شارژ ۶۲۰ هزارتومانی خود که به ازای هر عضو خانوار به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود، ۱۱ قلم شیر و لبنیات، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم‌مرغ، حبوبات، برنج، ماکارونی، روغن، قند و شکر را از بیش از ۲۶۰ هزار فروشگاه متصل به طرح خریداری کنند. 

در این طرح هیچ محدودیتی در مقدار خرید هر کالا یا انتخاب نشان تجاری خاص وجود ندارد و در صورت خرید بیش از سقف اعتبار، مابه‌التفاوت را خریدار پرداخت می‌کند. البته امکان خرید در چند نوبت وجود دارد و نیازی به استفاده از کل اعتبار در یک مرحله نیست. 

اعتبار طرح تا پایان اسفند ۱۴۰۴ قابل استفاده است و همچنین مشمولان می‌توانند مانده اعتبار و مشاهده فروشگاه‌ها را با دانلود و نصب اپلیکیشن «شما» از بازار یا مایکت (نسخه وب نیز موجود است) یا کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* استعلام بگیرند.

از این پس، مانده اعتبار کالابرگ هر ماه از طریق پیامک سرشماره V.Refah برای سرپرستان خانوار ارسال می‌شود و مرکز تماس ۰۲۱-۶۳۶۹ برای پاسخگویی به سؤالات مشمولان طرح آماده است.

