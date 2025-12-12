باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

غرق شدن چادر آوارگان در غزه + فیلم

در پی بارندگی‌های شدید، چادر آوارگان فلسطینی در خان یونس غرق شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رسانه‌های فلسطینی از غرق شدن ده‌ها چادر آوارگان فلسطینی در خان‌یونس در پی بارش شدید باران خبر دادند.

 

 
مطالب مرتبط
غرق شدن چادر آوارگان در غزه + فیلم
young journalists club

انفجار در شمال غرب رفح

سیلاب ۱۲۰ میلیارد تومان خسارت به هرمزگان وارد کرد

غرق شدن چادر آوارگان در غزه + فیلم
young journalists club

همبستگی کودکان و نوجوانان ایرانی با کودکان و نوجوانان مظلوم فلسطین در حرم مطهر رضوی

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
عملیات نفس‌گیر نجات دو زن از جهنم دود و آتش + فیلم
۲۵۸۲

عملیات نفس‌گیر نجات دو زن از جهنم دود و آتش + فیلم

۲۱ . آذر . ۱۴۰۴
دست چت جی پی تی به خون آلوده شد + فیلم
۹۱۲

دست چت جی پی تی به خون آلوده شد + فیلم

۲۱ . آذر . ۱۴۰۴
باران شدید واشنگتن را فرا گرفت + فیلم
۵۸۲

باران شدید واشنگتن را فرا گرفت + فیلم

۲۱ . آذر . ۱۴۰۴
ویروس آنفولانزا درحال گسترش + فیلم
۵۳۷

ویروس آنفولانزا درحال گسترش + فیلم

۲۱ . آذر . ۱۴۰۴
واکنش آلبا به توقیف نفتکش ونزوئلا + فیلم
۵۲۸

واکنش آلبا به توقیف نفتکش ونزوئلا + فیلم

۲۱ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.