براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای ۶ شهر خوزستان در وضعیت ناسالم قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دادههای مرکز پایش کیفی هوای کشور، نشان می دهد شاخص کیفی هوا منتهی به ساعت ۰۹:۰۰ صبح امروز در شهر خرمشهر ۱۵۹ میکرو گرم بر متر مکعب بوده که گویای وضعیت قرمز و ناسالم است.
همچنین این شاخص در شهرهای آبادان ۱۴۱، اندیمشک ۱۰۹، اهواز ۱۱۳، دزفول ۱۲۲ و شوشتر ۱۰۱ میکروگرم بر متر مکعب بوده که همگی در محدوده «نارنجی» و ناسالم برای گروههای حساس قرار دارند در این شرایط، توصیه میشود افراد دارای بیماریهای قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیتهای سنگین یا طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.
درمقابل، این شاخص در شهرهای آغاجری، دشت ازادگان، شادگان، کارون، لالی، ماهشهر، ملاثانی، مسجدسلیمان و هفتکل قابل قبول گزارش شده و هفت شهر امیدیه، اندیکا، ایذه، بهبهان، دهدز، رامهرمز و هویزه هوای پاک را تجربه کرده اند.
براساس تقسیمبندی شاخص کیفیت هوا (AQI):
- ۰ تا ۵۰: پاک
- ۵۱ تا ۱۰۰: قابل قبول
- ۱۰۱ تا ۱۵۰: ناسالم برای گروههای حساس
- ۱۵۱ تا ۲۰۰: ناسالم برای همه گروهها
- ۲۰۱ تا ۳۰۰: بسیار ناسالم
- ۳۰۱ تا ۵۰۰: خطرناک
منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور