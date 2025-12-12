براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای ۶ شهر خوزستان در وضعیت ناسالم قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - داده‌های  مرکز پایش کیفی هوای کشور، نشان می دهد شاخص کیفی هوا  منتهی به ساعت ۰۹:۰۰ صبح امروز در شهر خرمشهر ۱۵۹ میکرو گرم بر متر مکعب بوده که گویای وضعیت قرمز و ناسالم است.

همچنین این شاخص  در شهرهای آبادان ۱۴۱، اندیمشک ۱۰۹، اهواز ۱۱۳، دزفول ۱۲۲ و شوشتر ۱۰۱ میکروگرم بر متر مکعب بوده که همگی در محدوده «نارنجی» و ناسالم برای گروههای حساس قرار دارند در این شرایط، توصیه می‌شود افراد دارای بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیت‌های سنگین یا طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.

درمقابل، این شاخص در شهرهای آغاجری، دشت ازادگان، شادگان، کارون، لالی، ماهشهر، ملاثانی، مسجدسلیمان و هفتکل قابل قبول گزارش  شده و هفت شهر امیدیه، اندیکا، ایذه، بهبهان، دهدز، رامهرمز و هویزه   هوای پاک را تجربه کرده ‌اند.

براساس تقسیم‌بندی شاخص کیفیت هوا (AQI):

- ۰ تا ۵۰: پاک  

- ۵۱ تا ۱۰۰: قابل قبول  

- ۱۰۱ تا ۱۵۰: ناسالم برای گروه‌های حساس  

- ۱۵۱ تا ۲۰۰: ناسالم برای همه گروه‌ها  

- ۲۰۱ تا ۳۰۰: بسیار ناسالم  

- ۳۰۱ تا ۵۰۰: خطرناک  

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور

