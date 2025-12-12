فرمانده انتظامی شهرستان طبس از دستگیری ۵ سارق در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - سرهنگ حسنی فرمانده انتظامی شهرستان طبس گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت اماکن خصوصی و منزل در سطح شهرستان طبس، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

او افزود: مأموران انتظامی شهرستان طبس با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی، ۵ سارق را در این خصوص شناسایی و تحت تعقیب قرار دادند و پس از هماهنگی با مرجع قضائی متهمان را طی عملیاتی دستگیر کردند.

سرهنگ حسنی بیان کرد: سارقان دستگیر شده در بازجویی‌های پلیسی، به ۴ فقره سرقت منزل، اماکن خصوصی و موتورسیکلت اعتراف کردند و اموال مسروقه نیز از مخفیگاه متهمان کشف و تحویل مالباختگان شد.

فرمانده انتظامی شهرستان طبس عنوان کرد: متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

