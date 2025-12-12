باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حصیربافی به‌عنوان یکی از کهن‌ترین هنرهای دستی جنوب کشور، ریشه‌ای عمیق در فرهنگ و زندگی مردم دارد. تلاش هنرمندان محلی موجب شده این هنر اصیل نه‌تنها حفظ شود، بلکه جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد و هویت اجتماعی شهرستان مهر پیدا کند. امروز مهر به‌عنوان یکی از قطب‌های تولید صنایع‌دستی حصیری شناخته می‌شود و این هنر سنتی توانسته فرصت‌های شغلی گسترده‌ای ایجاد کند؛ به‌گونه‌ای که بخش قابل‌توجهی از مردم منطقه از طریق حصیربافی امرار معاش می‌کنند و چرخه‌ای پویا از تولید، فرهنگ و اقتصاد محلی شکل گرفته است.

مجید سلیمی معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس در آیین اختتامیه این رویداد، نمایشگاه را فرصتی ارزشمند برای تبادل تجربه، هم‌افزایی و شکل‌گیری ارتباطات تازه میان هنرمندان دانست و گفت: این نمایشگاه فراتر از یک رویداد تخصصی، بستری برای شکل‌گیری دوستی‌های تازه، تبادل تجربه و هم‌افزایی میان هنرمندان و فعالان حوزه حصیربافی بود. در کنار هنرمندان پنج استان جنوبی کشور و شهرستان‌های مختلف فارس، آموختیم، همدل شدیم و افق‌های تازه‌ای را گشودیم.

او با اشاره به نقش‌آفرینی نهادهای مختلف افزود: حضور دستگاه‌های اجرایی از جمله صندوق احیا و ادارات کل شهرستان‌ها، پشتوانه‌ای مهم برای این حرکت فرهنگی بود. همزمانی این نمایشگاه با نهمین همایش ریحانة‌النبی(س) و تقارن آن با ایام فاطمیه، فضای معنوی و سرشار از عطوفتی را بر برنامه حاکم کرد و بر غنای آن افزود.

سلیمی ابراز امیدواری کرد: این مسیر در سال‌های آینده با قوت و کیفیت بیشتری ادامه یابد و ثمرات آن به جامعه هنرمندان حصیربافی جنوب کشور برسد.

مصطفی غلام‌پور فرماندار مهر نیز در این مراسم، این رویداد را نمادی از همدلی، خلاقیت و توسعه اجتماعی دانست و گفت: اگر تنها دستاورد این فستیوال، گفت‌وگوی چندجانبه باشد، کفایت می‌کند.

او، فستیوال‌ها را در سراسر جهان نماد توسعه دانست و گفت: در این‌نمایشگاه مردم و هنرمندان با هم بودن را تمرین کردند و خلاقیت‌های خود را به نمایش گذاشتند.

احمد معصومی شهردار مهر نیز با اشاره به استقبال گسترده مردم از نخستین نمایشگاه حصیربافی، این رویداد را بازتابی از فرهنگ و هویت مردم منطقه دانست.

او گفت: این نمایشگاه یکی از آن رویدادهایی بود که با جان و دل مردم گره خورده است. شور و شوق بازدیدکنندگان و اصالت آثار ارائه‌شده، فضای متفاوتی را رقم زده بود.

شهردار مهر با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته افزود: تمام نیروها و امکانات شهرداری را برای برپایی هرچه بهتر این نمایشگاه بسیج کردیم تا در زمان مقرر و با کیفیت مطلوب افتتاح شود.

معصومی تأکید کرد: شهرداری برای برگزاری دوره‌های آینده آمادگی کامل دارد و هرگونه توان و امکانات در راستای تقویت این حرکت فرهنگی و هنری در اختیار برگزارکنندگان خواهد بود.

همایشی متفاوت با محوریت ولادت اهل‌بیت

عضو هیئت موسس همایش ریحانه النبی، با اشاره به استقبال گسترده مردم و حضور چهره‌های برجسته علمی و مذهبی، این رویداد را الگویی نوین در گردهمایی‌های دینی دانست که به جای مراثی، بر شادی و ولادت اهل‌بیت تمرکز دارد.

حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمدباقر حسینی مهری با اشاره به آغاز این حرکت فرهنگی از سال ۱۳۹۰ گفت: این همایش با انگیزه‌ای متفاوت و به همت حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی لاری پایه‌گذاری شد. در حالی که بسیاری از تجمعات مذهبی با محوریت مراثی برگزار می‌شود، ما تصمیم گرفتیم مردم را به بهانه ولادت و جشن اهل‌بیت گرد هم بیاوریم.

او با بیان اینکه این همایش اکنون وارد نهمین سال خود شده، افزود: از همان سال‌های نخست، شخصیت‌های برجسته سیاسی، مذهبی و فکری از تهران، شیراز و حوزه علمیه قم در این برنامه شرکت کرده‌اند. در سال اول دست‌کم ده نفر از نخبگان حضور داشتند و این روند هر سال ادامه یافته است.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی مهری همچنین به پیام‌های مراجع عظام تقلید اشاره کرد و گفت: هر ساله پیام‌هایی از سوی بزرگان همچون مرحوم آیت‌الله صافی گلپایگانی و آیت‌الله العظمی جوادی آملی برای این همایش ارسال می‌شود. امسال نیز پیام تصویری ایشان زینت‌بخش برنامه بود.

او با اشاره به استقبال گسترده مردم منطقه اظهار داشت: در روزهای اخیر، جمعیت چشمگیری در محل برگزاری همایش حضور یافتند؛ به‌گونه‌ای که برخی از حاضران در راهروها ایستاده بودند و ظرفیت سالن تکمیل شده بود.

حسینی مهری ادامه داد: در حاشیه این همایش، نمایشگاهی از آثار هنری و صنایع‌دستی نیز برپا شد که با استقبال بازدیدکنندگان همراه بود. حسینی مهری در این‌باره گفت: نمایشگاه بسیار منظم، تمیز و چشم‌نواز برگزار شد. آثار ارائه‌شده از استان‌ها و شهرستان‌های مختلف، مورد توجه و تحسین بازدیدکنندگان قرار گرفت و بسیاری از آن‌ها اقدام به خرید نیز کردند. تنها دغدغه برخی، دشواری در انتقال اقلام به تهران بود.

او در پایان از تلاش‌های برگزارکنندگان و مشارکت‌کنندگان قدردانی کرد و افزود: از همه عزیزانی که در برگزاری این رویداد زحمت کشیدند، صمیمانه سپاسگزارم. این حرکت فرهنگی، جلوه‌ای از همدلی و عشق مردم به اهل‌بیت است.

روستای فیشور الگویی برای فرهنگ، کتاب و صنایع دستی

تاج‌الدین محمدی، دهیار روستای فیشور نیز در بازدید از نمایشگاه صنایع‌دستی شهرستان مهر با ابراز خرسندی از تنوع و کیفیت آثار ارائه‌شده گفت: استفاده از صنایع‌دستی در زندگی روزمره، نه‌تنها بازگشت به ریشه‌های فرهنگی ماست، بلکه پاسداشت سادگی و اصالت سبک زندگی پدران و مادران‌مان است. تنها پنجاه سال از آن سبک زندگی گذشته، اما امروز دوباره در حال احیاست و این بسیار ارزشمند است.

او با اشاره به یکی از نماد‌های بومی منطقه افزود: از یک برگ ساده درخت نخل—که در زبان محلی به آن پیش مُخ می‌گوییم چنین تنوعی از محصولات خلق شده که واقعاً شگفت‌انگیز است. من از شهرستان فیشور، ۳۰۰ کیلومتر راه را طی کردم تا از این نمایشگاه بازدید کنم و باید بگویم که بسیار لذت بردم.

محمدی با معرفی روستای فیشور به‌عنوان یکی از روستا‌های فرهنگی شاخص کشور گفت: روستای فیشور با جمعیتی بالغ بر ۱۰ هزار نفر، پنجمین روستای پرجمعیت استان فارس و بزرگ‌ترین روستای کشور است. این روستا دارای ۲۲ اثر ثبت‌شده تاریخی و ۱۴ میراث ناملموس فرهنگی است. در سال ۱۳۹۶ به‌عنوان روستای برتر در حوزه کتاب معرفی شد و خانم فاطمه گل‌حقیقت نیز در میان ده مروج برتر کتاب‌خوانی کشور قرار گرفت. همچنین در سال ۱۴۰۰، پارک کتاب این روستا در سطح ملی شناخته شد.

دهیار فیشور از برنامه‌های آینده خود نیز سخن گفت و افزود: مکانی را در روستا اجاره کرده‌ام تا آن را به کارگاه و بازارچه صنایع‌دستی تبدیل کنم. نمایشگاه امروز ایده‌های زیادی به من داد و مطمئنم می‌توانیم در توسعه این صنعت گام‌های مؤثری برداریم.

او در پایان با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و هنری روستا گفت: روستای ما، خاستگاه هنرمندان بسیاری است. در حوزه پوشاک سنتی، به‌ویژه لباس فاخر اطلسی بانوان، همچنان اصالت پوشش حفظ شده و این لباس‌ها در حال ثبت به‌عنوان میراث فرهنگی هستند. زنان ما هنوز با همان لباس‌های محلی در جامعه حضور می‌یابند و این افتخاری بزرگ برای ماست.