در پی انتشار شایعات درباره مرگ یک نوجوان بر اثر هاری، شبکه بهداشت دورود با ارائه مستندات آزمایشگاهی، این ادعا را تکذیب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در روزهای اخیر انتشار خبر فوت یک نوجوان دورودی و طرح ادعای ابتلای او به بیماری هاری، موجی از نگرانی در میان شهروندان ایجاد کرد.
بازتاب گسترده این خبر در فضای مجازی سبب شد توجه افکار عمومی بیش از پیش به وضعیت سلامت منطقه جلب شود و گمانهزنیهایی درباره احتمال شیوع بیماری مطرح گردد؛ این در حالی است که بررسیهای اولیه شبکه بهداشت دورود حاکی از آغاز فوری اقدامات درمانی و پایبندی کامل به دستورالعملهای وزارت بهداشت بوده است.
با این وجود، روند درمانی پس از خروج بیمار از محدوده تحت پوشش شبکه بهداشت و انتقال او به استان خوزستان ادامه یافت و پیگیریهای کارشناسان شهرستان برای اطلاع از وضعیت وی به نتیجه نرسید.
نهایتاً فوت این نوجوان در یکی از بیمارستانهای خوزستان ثبت شد و تشخیص علت قطعی مرگ در اختیار مراجع قانونی و پزشکی آن استان قرار گرفت. انتشار این خبر، حساسیت جامعه و ضرورت ارائه اطلاعات دقیق و مستند را دوچندان کرد.
در ادامه و با اعلام رسمی نتیجه آزمایشهای انستیتو پاستور ایران، ابتلای فرد متوفی به بیماری هاری کاملاً رد شد و نادرستی شایعات مطرح شده اثبات شد.
شبکه بهداشت دورود ضمن ابراز تأسف عمیق از فقدان این شهروند، جزئیات اقدامات انجامشده را تشریح نمود. بر اساس مستندات ارائهشده از سوی روابط عمومی، نتیجه آزمایش تخصصی انستیتو پاستور ایران ـ به عنوان معتبرترین مرجع ملی در تشخیص بیماریهای ویروسی ـ ابتلای فرد فوتشده به بیماری هاری را کاملاً منتفی اعلام کرده است. این نتیجه، شایعات مطرحشده در برخی کانالهای خبری غیررسمی را بیاساس میسازد.
دکتر سمیه پولادوند، رئیس شبکه بهداشت شهرستان دورود، تأکید کرد: بهمحض اطلاع از حادثه و احتمال مواجهه، تمامی اقدامات درمانی مطابق با دستورالعملهای وزارت بهداشت با سرعت اجرا شده و دوز اول واکسن توسط واحد مبارزه با بیماریها تزریق شده است.
پیگیریهای بعدی شبکه بهداشت نشان میدهد که فرد برای ادامه درمان به استان خوزستان اعزام شده، اما متأسفانه علیرغم تلاش کارشناسان برای رصد وضعیت از طریق سامانه کشوری، نامبرده در یکی از بیمارستانهای آن استان جان باخته است. تعیین علت قطعی فوت بر عهده مراجع ذیصلاح در استان خوزستان خواهد بود.
روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان دورود از رسانهها و فعالان فضای مجازی خواست پیش از انتشار اخبار حساس و تأثیرگذار بر سلامت عمومی، صحت اطلاعات را از مراجع رسمی استعلام کنند.
روابط عمومی همچنین تأکید کرد که تمامی وظایف فنی و قانونی این مجموعه مطابق با استانداردهای ملی و بهدرستی انجام شده است و شبکه بهداشت متعهد به پاسخگویی شفاف در قبال عملکرد خود در تمامی مراحل خواهد بود.
