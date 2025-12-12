یک هزار و ۵۰۰ مترمربع از اراضی ملی در روستای واز سفلی شهرستان نور رفع تصرف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای حفاظت و صیانت از عرصه‌های منابع ملی، مسئول و نیرو‌های حفاظتی سر جنگلبانی چمستان و نیرو‌های حفاظتی شرکت انارستان لاویج اقدام به اجرای تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و رفع تصرف اراضی منابع ملی به مساحت یک هزار و ۵۰۰ مترمربع در روستای واز سفلی بخش چمستان شهرستان نور نموده و عرصه از ید متصرف خارج و اعاده به وضع سابق گردید.

براساس این گزارش، پرونده تخلف تنظیم و متخلف برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی می‌گردد.

ضروری است کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از هرگونه اقدام و دخل و تصرف در کلیه اراضی واقع در بخش بلده خودداری نموده و هماهنگی لازم را با منابع طبیعی بلده جهت احراز مالکیت عرصه به عمل آورند.

منبع: اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نور