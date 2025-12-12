مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی از اجرای سیستم‌های نوین آبیاری در بیش از هزار و ۱۰۰ هکتار از اراضی استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - محمدی مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال تا پایان آبان در استان،  هزار و ۱۴۱ هکتار از اراضی آبی مجهز به سیستم‌های نوین آبیاری شده است.

او افزود: به ازای اجرای هر هکتار آبیاری کم فشار حداکثر ۲۹ میلیون تومان و به ازای اجرای هر هکتار آبیاری تحت فشار حداکثر ۱۰۲.۹ میلیون تومان کمک بلاعوض پرداخت می‌شود.

محمدی اظهار کرد: ۶۹۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای سامانه‌های نوین آبیاری در سال جاری مصوب شده است.

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: از ابتدا تاکنون ۴۲ هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به سامانه‌های نوین آبیاری مجهز شده‌اند.

