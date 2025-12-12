باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، با اعلام آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای کشور گفت: در آزادراه کرج – قزوین محدوده محمدیه، آزادراه قزوین – کرج – تهران حدفاصل محمدشهر تا پل کلاک و آزادراه تهران – قم محدوده پارک افرا و بهشت زهرا، ترافیک سنگین گزارش شده است.
جانشین پلیس راه فراجا افزود: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت (رفت و برگشت) روان است و خودروها میتوانند با احتیاط تردد کنند.
سرهنگ محبی درباره وضعیت جوی محورهای کشور نیز اعلام کرد: محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی هستند، اما در برخی محورهای استان فارس بارش باران و در محورهای استانهای البرز، خوزستان و اصفهان پدیده مهگرفتگی گزارش شده است.
وی همچنین محورهای مسدود غیرشریانی را به شرح زیر اعلام کرد:
دوآب – بلده (رفت و برگشت)
سروآباد – پاوه (گردنه تته)
گنجنامه – تویسرکان
سیسخت – پادنا (رفت و برگشت)
جانشین پلیس راه راهور فراجا از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر وضعیت جوی و ترافیکی مسیر خود را از طریق سامانههای پلیس راه بررسی کنند، از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و تجهیزات ایمنی شامل زنجیر چرخ، سوخت کافی، لباس گرم و مواد غذایی را به همراه داشته باشند.