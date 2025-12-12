جانشین پلیس راه راهور فراجا، گفت: محور‌های شمالی فاقد مداخلات جوی هستند، اما در برخی محور‌های استان فارس بارش باران گزارش شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، با اعلام آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌های کشور گفت: در آزادراه کرج – قزوین محدوده محمدیه، آزادراه قزوین – کرج – تهران حدفاصل محمدشهر تا پل کلاک و آزادراه تهران – قم محدوده پارک افرا و بهشت زهرا، ترافیک سنگین گزارش شده است.

جانشین پلیس راه فراجا افزود: تردد در محور‌های چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت (رفت و برگشت) روان است و خودرو‌ها می‌توانند با احتیاط تردد کنند.

سرهنگ محبی درباره وضعیت جوی محور‌های کشور نیز اعلام کرد: محور‌های شمالی فاقد مداخلات جوی هستند، اما در برخی محور‌های استان فارس بارش باران و در محور‌های استان‌های البرز، خوزستان و اصفهان پدیده مه‌گرفتگی گزارش شده است.

وی همچنین محور‌های مسدود غیرشریانی را به شرح زیر اعلام کرد:

دوآب – بلده (رفت و برگشت)

سروآباد – پاوه (گردنه تته)

گنجنامه – تویسرکان

سی‌سخت – پادنا (رفت و برگشت)

جانشین پلیس راه راهور فراجا از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر وضعیت جوی و ترافیکی مسیر خود را از طریق سامانه‌های پلیس راه بررسی کنند، از سفر‌های غیرضروری خودداری کنند و تجهیزات ایمنی شامل زنجیر چرخ، سوخت کافی، لباس گرم و مواد غذایی را به همراه داشته باشند.

برچسب ها: وضعیت راه‌ها ، پلیس راه راهور
خبرهای مرتبط
ترافیک عادی در اکثر معابر پایتخت/ ترافیک سنگین در بهشت زهرا (س)
سردار حسینی مطرح کرد؛
خودرو‌های دیزلی فرسوده یکی از کانون‌های اصلی آلودگی هوا در کلان‌شهر‌ها
محدودیت‌های ترافیکی امروز محور‌های شمالی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فرونشست زمین در شهرک ولیعصر سه خودرو را گرفتار کرد
قوه قضاییه: آغاز تحقیقات در مورد جدیدترین پرونده مبارزه با فساد صدای مفسدین را درآورد
آغاز واریز کالابرگ دهک‌های ۱ تا ۳ با افزایش ۱۲۰ هزارتومانی از فردا
خودرو‌های دیزلی فرسوده یکی از کانون‌های اصلی آلودگی هوا در کلان‌شهر‌ها
محدودیت‌های ترافیکی امروز محور‌های شمالی
کیفیت هوای تهران در وضعیت «قابل قبول»
آخرین اخبار
آغاز واریز کالابرگ دهک‌های ۱ تا ۳ با افزایش ۱۲۰ هزارتومانی از فردا
خودرو‌های دیزلی فرسوده یکی از کانون‌های اصلی آلودگی هوا در کلان‌شهر‌ها
فرونشست زمین در شهرک ولیعصر سه خودرو را گرفتار کرد
محدودیت‌های ترافیکی امروز محور‌های شمالی
کیفیت هوای تهران در وضعیت «قابل قبول»
قوه قضاییه: آغاز تحقیقات در مورد جدیدترین پرونده مبارزه با فساد صدای مفسدین را درآورد
حملات اخیر رژیم صهیونیستی محیط‌زیست ایران را با بحران مواجه کرده است
ایران و پاکستان در نایروبی بر تقویت و به روزرسانی همکاری‌های محیط زیستی تأکید کردند
منتخب گروه‌های جهادی کشور اعلام شدند
برگزاری سومین مرحله آزمون انتخاب سردفتری ازدواج و طلاق
استاندار تهران: احزاب نقش محوری در مشارکت مردم در انتخابات دارند
بارش برف و باران در محور‌های کوهستانی
هدایت یک کشتی خصوصی به سمت ایران با حکم قضایی
معتمدیان: حمل‌ونقل ریلی حومه‌ای تهران پس از سال‌ها رهاشدگی وارد فاز عملیاتی شد
محسنی اژه‌ای: در مکتب اسلام زن به مثابه ریحانه است و باید مورد حمایت قرار گیرد
خانه‌های کار مشارکتی برای سمن‌ها تا پایان سال راه اندازی می‌شود
پایان طرح زوج و فرد در تهران با توجه به اعلام کارگروه  اضطرار آلودگی هوا تا اطلاع ثانوی
۵ کشته و ۷ مصدوم در واژگونی خودروی شوتی حامل اتباع