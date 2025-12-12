برگزاری مراسم جشن بزرگ مادر خوبی‌ها حضرت فاطمه زهرا(س) در شهرستان ماهدشت استان البرز را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم جشن بزرگ مادر خوبی‌ها حضرت فاطمه زهرا (س) همانند سایر نقاط کشور در شهرستان ماهدشت استان البرز برگزار شد. این مراسم با حضور مادران شهید و حجت‌الاسلام و المسلمین حاج آقا رادمرد امام جمعه و جناب سرهنگ قره داغی فرمانده ناحیه جوادالائمه سرگرد دهقانی فرمانده حوزه ۵۱۷ بسیج شهید دستغیب حجت‌الاسلام والمسلمین حاج حیدری، حاج آقا بیات مسؤل ستاد برگزاری نماز جمعه ماهدشت و مهندس اردلان قائم مقام شهرداری ماهدشت و دیگر مسؤلین شهری در مصلی امام خمینی (ره) ماهدشت برگزار شد.
در پایان مراسم به مادران و مادران شهدا جوایزی اهدا شد.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شکرالله رحمانی - البرز

