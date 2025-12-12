باشگاه خبرنگاران جوان - در دومین روز از پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان ورزشکاران ایرانی در رشته پاراشنا در مجموعه ورزشی حمدان امارات به آب زدند و موفق شدند ۱۴ مدال طلا، ۲۱ نقره و ۲۶ برنز در دو رشته توان یابان و نابینا و کم بینا (جمعا ۶۱ مدال) کسب کنند.

در پایان دومین روز از رقابت‌های پارا شنا ورزشکاران توان یاب کشورمان ۸ طلا، ۹نقره و ۸ برنز و ورزشکاران کم بینا و نابینا ۶ طلا،۱۲ نقره و ۱۸ برنز کسب کردند.

اسامی کامل مدال آوران پاراشنای کشورمان به شرح ذیل است:

۱۰۰ متر آزاد کلاس اس ۱۰: سپنتا نویدی - طلا

۱۰۰ متر آزاد کلاس اس ۹: ابوالفضل ظریف پور - نقره

و علی مطلبی - برنز

۱۰۰ متر آزاد کلاس اس ۹: ابوالفضل ملک اولادی - نقره

و امیر رضا بهرامی - برنز

۱۰۰ متر آزاد کلاس اس ۷: سپهر صیفی - طلا

۱۰۰ متر آزاد کلاس اس ۱۳: محمدعلی کاظمی - نقره

و علی هنرور - برنز

۱۰۰ متر آزاد کلاس اس ۱۲: سبد عرفان جعفری پاکدل - نقره و ابوالفصل حیدری - برنز

۱۰۰ متر آزاد کلاس اس ۱۱: علی حسن زاده - طلا

۱۰۰ متر آزاد کلاس اس ۱۱: سپهر هوشمندی طلا و محمد طا‌ها باقری نقره و سبدامیر سبحان جمشیدی برنز

۱۰۰ متر آزاد کلاس اس ۱۰: طا‌ها عزیزی طلا

۲۰۰متر آزاد کلاس اس‌ام ۱۲: ابوالفضل حیدری نقره و

سید عرفان جعفری پاکدل برنز

۲۰۰ متر آزاد کلاس اس‌ام ۱۳: محمد علی کاظمی نقره و ابوالفضل مرادی برنز

۲۰۰ متر مختلط کلاس اس‌ام ۱۱ و ۱۳: علی حسن‌زاده مدال نقره و امیر محمد فرخنده زاد برنز

۲۰۰ متر مختلط انفرادی کلاس اس‌ام ۷: سپهر صیفی طلا

۲۰۰ متر مختلط انفرادی کلاس اس‌ام ۸: رضا دهقان برنز

۲۰۰ متر مختلط انفرادی کلاس اس‌ام ۹: ابوالفضل ملک اولادی نقره

۲۰۰ متر کلاس اس‌ام ۹: ابوالفضل ظریف پور نقره و علی مطلبی برنز

۲۰۰ متر کلاس اس‌ام ۱۱: محمد طا‌ها باقری نقره و سپهر هوشمندی برنز

۱۰۰ متر کلاس اس ۱۳: ابوالفضل مرادی نقره و علی هنرور برنز

۱۰۰ متر کرال پشت کلاس اس ۱۲: سیدعرفان جعفری پاکدل طلا و ابوالفضل حیدری برنز

۱۰۰ متر کرال پشت کلاس اس ۱۱: سپهر هوشمندی نقره

و محمد طا‌ها باقری برنز

۱۰۰ متر کرال پشت کلاس اس ۱۱ و ۱۳: علی حسن زاده طلا

و امیر محمد فرخنده زاد برنز

۱۰۰ متر کرال پشت کلاس اس ۱۰: سپنتا نویدی نقره

۱۰۰ متر کرال پشت کلاس اس ۹ و ۱۰: ابوالفضل ظریف پور طلا و علی مطلبی برنز

۱۰۰ متر کرال پشت کلاس اس ۸ و ۹: ابوالفضل ملک اولادی نقره و امیررضا بهرامی برنز

۱۰۰ متر کرال پشت کلاس اس ۸: رضا دهقان برنز

۱۰۰ متر کرال پشت کلاس اس ۷: سپهر صیفی طلا

و علیرضا نصر اصفهانی برنز

۴۰۰ متر آزاد کلاس اس ۱۳: محمد علی کاظمی نقره

و علی هنرور برنز

۴۰۰ متر آزاد کلاس اس ۱۲: سید عرفان جعفری پاکدل طلا

و ابوالفضل حیدری برنز

۱۰۰ متر آزاد کلاس اس ۱۳: امیرمحمدفرخنده زاد برنز

۴۰۰ متر آزاد کلاس اس ۱۱ و ۱۳: علی حسن زاده نقره

و امیرمحمد فرخنده زاد برنز

۴۰۰ متر آزاد کلاس اس ۱۱: محمدطا‌ها باقری طلا

و امیرعلی گل محمدزاده نقره و سیدامیر سبحان جمشیدی برنز

۴۰۰ متر آزاد کلاس اس ۱۰: سپنتا نویدی طلا

۴۰۰ متر آزاد کلاس اس ۹ و ۱۰: علی مطلبی نقره

و ابوالفضل ظریف پور برنز

۴۰۰ متر آزاد کلاس اس ۸: رضا دهقان نقره

۴۰۰ متر آزاد کلاس اس ۸: سیدآرشاویر حسینی نقره

۴۰۰ متر آزاد کلاس اس ۷: سپهر صیفی طلا

و علیرضا نصر اصفهانی برنز