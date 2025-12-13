باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حجتالاسلام موسی احمدی رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره میزان تولید بنزین در کشور گفت: میزان دقیق تولید بنزین، چه در مخازن و چه در پالایشگاهها اعلام شده منتها با ناترازی که با مصرف داریم، ۱۲ میلیون فاصله داریم و باید این عدد را به حداقل برسانیم.
نماینده مردم جم، کنگان و دیر در مجلس با بیان اینکه افزایش قیمت یک بحثی است که در دنیا اتفاق میافتد، اظهار کرد: نزدیک دو الی سه پالایشگاه داریم مثل پالایشگاه آدیش و پالایشگاه سیراف که تا آخر سال وارد مدار تولید بنزین میشوند. ما بهدنبال این هستیم که تولید را افزایش بدهیم، اما آن چیزی که در بحث انرژی مهم است، بحث بهینهسازی و مدیریت مصرف انرژی است.
حجتالاسلام احمدی بیان کرد: ما هر سال تولیدات را اضافه میکنیم، اما مصرف هم اضافه میشود مثل کسی که میدود و ما هم میدویم، اما سرعتش بیش از این است که ما به آن برسیم لذا این موضوع را باید مدیریت کنیم.
این نماینده مجلس میگوید نگاه بنده بر این است سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی که تشکیل شده، بنشینند و با برنامهریزی بسیار دقیق که ما هم داریم کمک میکنیم و یکی از اعضای کمیسیون انرژی هم در کنار این عزیزان قرار گرفته، بتوانیم مصرف را مدیریت و بهینه کنیم و اگر این اتفاق بیفتد، ما موفق میشویم.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس اظهار کرد: در بحث بنزین، نگاه ما بر برنامه هفتم پیشرفت است یعنی باید سبد انرژی را متنوع کنیم و از برق استفاده کنیم؛ الان بعضی از سیستمها هستند که به این سمت و سو رفتند و زیرساختهای برقی را برای اتومبیلهای برقی ایجاد کردهاند همچنین واردات خودروهایی داشته باشیم که حداقل مصرف داشته باشند و از آن طرف برویم در کنار پمپ گازوئیل و بنزین، جایگاههای LPG و CNG هم بگذاریم.