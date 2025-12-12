باشگاه خبرنگاران جوان - باران‌چشمه رییس فدراسیون ورزش زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی در مجمع عمومی هیات فارس با اشاره به جایگاه فرهنگی و آیینی این ورزش گفت: ورزش زورخانه‌ای تنها یک رشته ورزشی نیست، بلکه مکتب پهلوانی، جوانمردی و ایثار است و باید با جدیت در کشور توسعه یابد.

او با تقدیر از عملکرد هیات فارس در تجهیز زورخانه‌ها و برگزاری مسابقات افزود: فارس جزو سه استان برتر کشور است و اقدامات انجام‌شده در این استان الگویی برای دیگر مناطق محسوب می‌شود.

باران‌چشمه با بیان اینکه بیش از ۴۰۰ شهرستان کشور فاقد زورخانه هستند، تأکید کرد: این وضعیت شایسته جمهوری اسلامی ایران نیست و باید با همکاری فرمانداران، شهرداران و استانداران، ساخت زورخانه‌ها در اولویت قرار گیرد.

او بزرگ‌ترین مأموریت فدراسیون را اجرای طرح شهید طوقانی دانست و گفت: این طرح با همکاری آموزش و پرورش در حال اجراست تا پای نونهالان به زورخانه‌ها باز شود و از دوران ابتدایی با فرهنگ پهلوانی و ارزش‌های اهل بیت (ع) آشنا شوند.

رییس فدراسیون همچنین بر ضرورت وفاق و همدلی پیشکسوتان و فعالان ورزش زورخانه‌ای تأکید کرد و افزود: اختلافات جزئی باید کنار گذاشته شود؛ چرا که این ورزش میراث فرهنگی و آیینی ملت ایران است و حفظ قداست آن وظیفه همه ماست.

باران‌چشمه در پایان با تقدیر از حمایت‌های وزارت ورزش، شهرداری‌ها و استانداران خاطرنشان کرد: هر اقدامی در مسیر توسعه این ورزش، ذخیره‌ای برای دنیا و آخرت خواهد بود و زورخانه‌ها نورخانه‌های ایمان‌اند که باید با حفظ حرمت و قداست، نسل آینده در این مکتب تربیت شود.

منبع: ورزش و جوانان فارس