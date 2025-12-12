باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین دیدار نیمه‌نهایی لیگ برتر کشتی آزاد ایران از ساعت ۱۰ صبح امروز (جمعه) بین تیم‌های استقلال جویبار و خیبر خرم آباد برگزار شد. در این مسابقه تیم استقلال جویبار که هدایت آن بر عهده کمیل قاسمی است، موفق شد غلامرضا محمدی را با کشتی‌گیران خیبر خرم آباد شکست دهد. استقلال با برد ۷ بر ۳ تیم کشتی آزاد خیبر خرم آباد راهی فینال مسابقات شد.

مسابقات نیمه نهایی لیگ کشتی آزاد ایران با تقابل نمایندگان وزن ۶۱ کیلوگرم تیم‌های استقلال جویبار و خیبرخرم آباد آغاز شد. در این مسابقه علی قلی زادگان با نتیجه ۱۰ بر صفر بر محمد حسین زاده غلبه کرد.

تیم خیبر در وزن ۵۷ کیلوگرم نماینده نداشت و احمد ادریسوف از استقلال جویبار بدون مبارزه یک برد ارزشمند را برای تیم جویباری کسب کرد. پیش از این اخباری در خصوص پیوستن علی مومنی ملی‌پوش وزن ۵۷ کیلوگرم منتشر شده بود.

شمیل نگرانی بزرگ استقلال

شمیل ممدوف دیگری کشتی گیر روسی تیم استقلال جویبار بود که موفق شد با برد از تشک خارج شود. ممدوف در مبارزه وزن ۶۵ کیلوگرم کار راحتی در برابر پویا کاکویی داشت و تا دقیقه ۴ مسابقه، ۹ بر صفر از رقیب پیش بود، اما مصدومیت موجب شد تا وی ۸ امتیاز را از دست دهد. مصدومیت ممدوف مهمترین نگرانی کادر فنی استقلال جویبار برای دیدار نهایی است. وی لنگ لنگان و با کمک مربی از تشک خارج شد. با برد ممدوف تیم استقلال سومین پیروزی خود را در دیدار برابر خیبر خرم آباد جشن گرفت.

در وزن ۷۰ کیلوگرم علی اکبر فضلی از استقلال جویبار به مصاف سجاد پیردایه از خیبر خرم آباد رفت. اسن تقابل با نتیجه ۴ بر یک به سود فضلی پایان یافت تا چهارمین برد شاگردان کمیل قاسمی ثبت شود.

نوار برد‌های استقلال پاره شد

نخستین برد خیبر خرم آباد بعد از چهار مسابقه ثبت شد. در وزن ۷۴ کیلوگرم علی کرمپور موفق شد با نتیجه ۵ بر ۲ محمد باقری را شکست دهد و اولین برد شاگردان غلامرضا محمدی را ثبت کند.

سبحان رحمانی دیگر مبارز مغلوب استقلال جویبار بود که در وزن ۷۹ کیلوگرم با نتیجه ۷ بر پنج بربر محمدمهدی ممیوند شکست خورد تا تیم خیبر دومین برد متوالی را جشن بگیرد.

در وزن ۸۶ کیلوگرم تماشاگران شاهد هنرنمایی ابراهیم کادیف روسی کشتی گیر تیم استقلال جویبار بودند. کادیف در یک مبارزه نفس گیر، ابوالفضل شمس پور را با نتیجه ۳ بر صفر شکست داد.

استقلال فینالیست شد

امیرحسین فیروز پور در وزن ۹۲ کیلوگرم با برد ۳ بر صفر امیرحسین خاک پا ششمین برد استقلال را ثبت کرد تا نماینده جویبار اولین فینالیست لیگ برتر کشتی لقب بگیرد.

حسن یزدانی مقتدر مثل شیر شاه

در وزن ۹۷ کیلوگرم یزدانی موفق شد با نتیجه ۱۰بر صفر ابوالفضل بابالو را شکست دهد. تشویق بی امان تماشاگران و ورود جیم جامپ کشتی از مهم‌ترین اتفاقات کشتی شیر شاه بود. هواداران نیز بنر بزرگی از یزدانی را به سالن شهدای هفتم تیر آورده بودند.

در دیدار ۱۲۵ کیلوگرم این مسابقات امیررضا صحرایی برابر ابوالفضل محمدنژاد قرار گرفت، اما به خاطر مصدومیت نتوانست کشتی را ادامه دهد و بازنده میدان شد.

(اسامی تیم استقلال جویبار در ابتدا آمده است)

۵۷ کیلوگرم: احمد ادریسوف (برنده) _بدون کشتی‌گیر

۶۱ کیلوگرم: علی قلی‌زادگان (۱۰) _ (۰) مهدی حسین‌زاده

۶۵ کیلوگرم: شمیل ممدوف (۹) _ (۸) پویا کاکوئی

۷۰ کیلوگرم: علی‌اکبر فضلی (۴) _ (۱) سجاد پیردایه

۷۴ کیلوگرم: محمدرضا باقری (۰) - علی کرم‌پور (۵)

۷۹ کیلوگرم: سبحان رحمانی (۵) _ (۷) محمدمهدی ممیوند

۸۶ کیلوگرم:ابراهیم کادیف (۳) - ابوالفضل شمسی‌پور (۰)

۹۲ کیلوگرم: امیرحسین فیروزپور (۳) - امیرحسین خاک‌پا (۰)

۹۷ کیلوگرم: حسن یزدانی (۱۰) - ابوالفضل بابالو (۰)

۱۲۵ کیلوگرم:امیررضا صحرایی (به دلیل مصدومیت ادامه نداد) - ابوالفضل محمدنژاد (برنده)

استقلال جویبار (۷) _ (۳) خیبر خرم‌آباد