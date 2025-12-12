باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سمانه غلامی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی، کشاورزان نسبت به انتقال محصولات برداشت شده به انبار یا مکان های مسقف اقدام کنند.

وی با تاکید بر اصلاح پاکسازی آبراهه ها و کانال های انتقال آب مزارع و باغات افزود: کشاورزان هنگام وزش باد در انجام عملیات کشاورزی باغات و مزارع احتیاط کنند، همچنین باغداران استفاده از قیم برای نهال های تازه کشت و درختان جوان را در دستور کار قرار دهند.

غلامی ادامه داد: دامداران و عشایر از چرای دام و تردد در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها اجتناب کنند، همچنین زنبورداران بستن دریچه های کندوهای زنبور عسل و انجام تغذیه مصنوعی را در دستور کار قرار دهند.

کارشناس هواشناسی کشاورزی با اشاره به عایق بندی سالن های پرورشی و بستن دریچه گلخانه جهت جلوگیری از ورود آب باران گفت: باغداران از آبیاری جهت جلوگیری از ریشه کن شدن درختان آسیب پذیر و خوابیدگی محصولات زراعی اجتناب کنند.

براساس آمار مجموع بارش کشور از ابتدای سال زراعی تا ۱۷ آذرماه ۶.۶ میلی متر، مدت مشابه سال قبل ۲۹.۹ میلی متر و دوره بلندمدت ۴۴.۶ میلی متر بوده که این امر کاهش ۷۷.۸ درصدی بارش نسبت به سال قبل و ۸۵.۱ درصد دوره نرمال را نشان می دهد.

طبق نقشه های هواشناسی امروز جمعه سامانه بارشی در شمال شرق،جنوب غرب و جنوب و استان های مازندران، گلستان، سمنان و دامنه های جنوبی البرز مرکزی و بخش هایی از مرکز، شمال کرمان و شنبه در اغلب مناطق کشور جز سیستان و بلوچستان باعث بارش می شود.





