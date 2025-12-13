باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: در بحث برنج ارز ترجیحی برنج حذف و به تالار دوم تبدیل شد که براین اساس واردکنندگان کالا را بدون ثبت سفارش وارد می کنند.

وی نرخ هرکیلو برنج هندی ۱۳۰ تا ۱۶۰ هزارتومان و برنج پاکستانی ۱۳۰ تا ۲۱۰ هزارتومان اعلام کرد و افزود: با حذف ارز ترجیحی پیش بینی می شود که قیمت ۱۰ درصد افزایش یابد و در نهایت با ایجاد رقابت میان واردکنندگان بازار به ثبات برسد.

کنگری با اشاره به ثبات قیمت برنج ایرانی در بازار بیان کرد: نرخ کنونی هرکیلو برنج ایرانی ۱۹۰ تا ۳۳۵ هزارتومان است.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه چالش اصلاح قیمت روغن مرتفع نشده است، افزود: علی رغم چالش اصلاح قیمت با کمبود عرضه و توزیع قطره چکانی روبرو هستیم‌. گفتنی است به رغم افزایش ۱۵ درصدی اصلاح قیمت در خرداد ماه برای بنکداران اعمال نشد و تنها ۲ تا ۳ درصد کمتر از قیمت درج شده روی کالا در کف بازار بنکداری عرضه شد.

به گفته وی، با توجه به نزدیک شدن به ایام ماه رمضان، باید کسری تامین روغن پیگیری شود تا با مشکل کمبود در بازار روبرو نشویم. از این رو در تامین روغن باید تمهیدات ویژه اتخاذ شود تا کمبود روغن دامن گیر مصرف خانوار نشود.

کنگری با بیان اینکه کمبودی در عرضه شکر و حبوبات نداریم، افزود: شکر و حبوبات کماکان با نرخ های قبلی در حال عرضه است و برآورد می شود در آینده چالشی در عرضه نخواهیم داشت.