رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: با توجه به شرایط تامین نهاده های دامی پیش بینی می شود که تولید تخم مرغ آذر نسبت به ماه های قبل کاهشی باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حمیدرضا کاشانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: بنابر گفته وزیر جهاد، مشکلات تامین نهاده های دامی مرتفع شده است، حال باید منتظر ماند و دید که نهاده دامی در سامانه بازارگاه بارگزاری می شود یا خیر؟

به گفته وی، با واگذاری توزیع نهاده به پشتیبانی امور دام تنها ۲۰ درصد نهاده تامین شد، حال با وعده ای که وزیر جهاد دادند باید منتظر ماند و دید که توزیع صورت می گیرد یا خیر؟

کاشانی قیمت کنونی هرکیلو تخم مرغ درب مرغداری را ۹۰ تا ۹۵ هزارتومان اعلام کرد و افزود: اکنون قیمت هرکیلو شانه تخم مرغ ۲ کیلویی برای مصرف کننده ۲۲۰ هزارتومان معادل هر عدد ۷ تا ۷ هزار و ۵۰۰ تومان است و عرضه با نرخ های بالاتر ۱۰۰ درصد تخلف است.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن ادامه داد: با توجه به شرایط تامین نهاده های دامی، نمی توان برآوردی از تولید تخم مرغ آذرماه داشت، اما بی تردید تولید نسبت به ماه های مهر و آبان کاهشی است.

به گفته وی، آینده تولید تخم مرغ تابع عرضه تامین نهاده های دامی است، اما در شرایط فعلی به میزان مصرف تولید داریم، هرچند لبه پرتگاه هستیم که جلوگیری از حذف گله تابع تامین نهاده است.

کاشانی با بیان اینکه صادرات تخم مرغ متوقف شده است، گفت: بنابر آمار از ابتدای سال تا یک هفته اخیر ۷۰ هزارتن تخم مرغ صادر شده است که با استمرار وضعیت فعلی تامین نهاده پیش بینی می شود که صادرات کماکان متوقف باشد.