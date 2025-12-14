دبیر انجمن کشتارگاه و صنایع بسته بندی طیور از توزیع روزانه ۸ هزارتن مرغ در سطح کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مهدی یوسف خانی دبیر انجمن کشتارگاه ها و صنایع بسته بندی طیور  با بیان اینکه مشکلی در عرضه مرغ نداریم، گفت: بنابر آمار روزانه ۸ هزارتن مرغ در سطح کشور و ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ تن در تهران عرضه می شود.

وی با بیان اینکه مرغ کماکان بالاتر از نرخ مصوب عرضه می شود، افزود: نرخ مصوب مرغ گرم برای مصرف کننده ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان است که متاسفانه بالاتر از این رقم عرضه می شود، اکنون قیمت خرید مرغ زنده از مرغدار و مرغ گرم برای مصرف کننده بالاتر از نرخ مصوب در حال انجام است.

یوسف خانی ادامه داد: با توجه به مشکلات تامین نهاده های دامی، مرغداران جوجه ریزی را کاهش دادند که رفع این معضل با تامین نهاده های دامی مرتفع می شود.

دبیر انجمن کشتارگاه ها و صنایع بسته بندی طیور گفت: در حال حاضر وضعیت تامین نهاده های دامی تعریفی ندارد که با بهبود شرایط توزیع نهاده در سامانه بازارگاه، مشکلات کاهش جوجه ریزی مرتفع می شود.

