باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ "محمد پیرحیاتی"اظهار داشت: کارشناسان تیزبین پلیس فتا با اشراف اطلاعاتی موفق به شناسایی باندی ۴ نفره که در بستر فضای مجازی از شهروندان در ۶ استان کشورکلاهبرداری میکنند، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.
وی افزود: با انجام اقدامات تخصصی، رصد مستمر فضای مجازی و اشراف اطلاعاتی پلیس، مشخص شد اعضای یک باند متشکل از سه مرد و یک زن با بهرهگیری از شگردهای متقلبانه و فریب کاربران در شبکههای اجتماعی، مبالغ سنگینی از شهروندان در ۶ استان مختلف کشور کلاهبرداری کردهاند.
رئیس پلیس فتا استان تصریح کرد: با هماهنگی مراجع قضائی و در عملیاتهای همزمان و متعدد پلیسی، هر چهار عضو این باند در مخفیگاههای خود شناسایی و دستگیر شدند.
سرهنگ پیرحیاتی با بیان اینکه تاکنون شش استان کشور درگیر این پرونده بودهاند، گفت: برآورد اولیه از میزان کلاهبرداریهای ارتکابی این باند بیش از ۴۰ میلیارد ریال است.
وی خاطرنشان کرد: تحقیقات تکمیلی برای شناسایی سایر مالباختگان و بررسی ابعاد مختلف پرونده ادامه دارد.
رئیس پلیس فتا استان در پایان از شهروندان خواست: فریب تبلیغات وسوسهانگیز و فروشهای غیررسمی در فضای مجازی را نخورند و هرگونه موارد مشکوک را از طریق شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ به پلیس فتا گزارش دهند.
منبع: پلیس لرستان