باشگاه خبرنگاران جوان - معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر لرستان با اشاره به فعالیت سامانههای بارشی و وقوع سیلاب و کولاک در لرستان، اظهار کرد: ۱۱۰ نفر از نیروهای عملیاتی و امدادی هلالاحمر در قالب تیمهای مختلف، به طور شبانهروزی برای کاهش آلام مردم در مناطق حادثهدیده حضور یافته و خدمات ارائه کردند.
به گفته احمد فرشید در پی بارش برفوبارانهای اخیر در استان تیمهای امدادی ما به ۹۴۸ نفر امدادرسانی کردند.
معاون هلالاحمر لرستان، شهرستانهای دلفان و الیگودرز را از جمله کانونهای اصلی فعالیت تیمهای امدادی عنوان کرد.
فرشید با اشاره به هشدارهای هواشناسی مبنی بر تداوم بارشها، از آمادهباش کامل کلیه یگانهای امدادی هلالاحمر لرستان خبر داد و گفت: همکاران ما با تمام تجهیزات در پایگاههای مستقر در سطح استان، آمادهٔ ارائه هرگونه خدمات امدادی به هم استانیهای عزیز هستند.
وی از مردم خواست در صورت مواجهه با شرایط اضطراری یا مشاهده نیاز به امدادرسانی، با شمارهٔ رایگان ۱۱۲ تماس بگیرند.
منبع: صدا وسیما