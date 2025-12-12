باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد حاج‌علی‌اکبری خطیب نمازجمعه تهران، در خطبه‌های این هفته نمازجمعه (۲۱ آذر) که در مصلی امام خمینی (ره) تهران برگزار شد، با تبریک سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، این مناسبت را الهام‌بخش ارزش‌های متعالی انسانی برای جامعه دانست و تأکید کرد که یاد و نام آن حضرت باید همواره راهنمای امت اسلامی باشد.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به جایگاه بی‌بدیل حضرت زهرا در منظومه ارزش‌های اسلامی گفت: محور اصلی فضائل فاطمی، موضوع خانواده و نقش‌آفرینی زن در جایگاه همسر، مادر و ستون بیت نبوی است.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه تصریح کرد: در روایت قرآنی نیز معرفی اولیای الهی بر محور «اهل‌بیت» و تصویر خانواده صورت می‌گیرد و این نشان می‌دهد که خداوند برای نهاد خانواده نقشی اساسی در تحقق سعادت بشر قائل است.

خطیب نمازجمعه تهران با بیان اینکه «موضوع خانواده یک امر عادی نیست، یک مسئله حیاتی است»، افزود: استحکام و قوام خانواده زمانی شکل می‌گیرد که زیست عفیفانه در آن رعایت شود. عفت و پاکدامنی بنیان اعتماد، وفاداری، حفظ مودّت و تربیت نسل سالم در جامعه است.

حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری خانواده را «نهاد فطری و سلول اصلی تشکیل جامعه» توصیف کرد و یادآور شد: مهم‌ترین شرط تشکیل و تعالی این نهاد مقدس، رعایت عفت در رفتار فردی و جمعی است؛ امری که به‌صورت مستقیم بر سلامت اخلاقی خانواده و جامعه اثر می‌گذارد.

زیست عفیفانه ستون تأسیس، تثبیت و تعالی خانواده است

خطیب نمازجمعه تهران با اشاره به تلاش جریان‌های شیطانی برای ترویج بی‌عفتی در جامعه گفت: هدف اصلی این جریان‌ها ضربه‌زدن به خانواده به‌عنوان بنیادی‌ترین سلول جامعه انسانی است.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه تأکید کرد: گسترش بی‌عفتی پیامد‌های مستقیمی، چون کاهش ازدواج، افزایش طلاق، کاهش فرزندآوری و رشد انحرافات اخلاقی به همراه دارد و جامعه ایرانی باید همچون سرمایه‌ای الهی از گوهر خانواده صیانت کند.

حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری با اشاره به الگوی فاطمی و زهرایی، «زیست عفیفانه» را بنیان حفظ و تقویت خانواده دانست و گفت: این موضوع باید دوباره و دقیق‌تر مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا نسبت مستقیمی با حیاتی‌ترین مسئله زندگی انسان، یعنی خانواده دارد.

امام جمعه موقت تهران نقش عفت را در سه مرحله اساسی برشمرد و گفت: مرحله تأسیس خانواده، مرحله تثبیت و تحکیم، و مرحله تعالی است. هر یک از این مراحل تنها در فضایی پاک و عفیفانه می‌تواند شکل سالم و پایدار خود را پیدا کند.

حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری در تشریح مرحله نخست یعنی تأسیس خانواده، انتخاب آگاهانه همسر را نیازمند محیطی عفیف دانست و گفت: در جامعه آلوده به روابط آزاد و هیجانات زودگذر، معیار‌های صحیح انتخاب تحت‌تأثیر هوا‌های نفسانی قرار می‌گیرد و همین امر اساس تشکیل خانواده را متزلزل می‌کند.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه تأکید کرد: در محیط ناسالم، نیاز‌های طبیعی و غریزی انسان در روابط پراکنده و نامناسب پاسخ داده می‌شود و این وضعیت تمایل به ازدواج و پذیرش مسئولیت خانوادگی را کاهش می‌دهد.

امام جمعه موقت تهران در ادامه بیان کرد: فرمان الهی به جوانانی که امکان ازدواج ندارند، مبتنی بر رعایت عفت، نگاهی پاک و تقوای رفتاری است و همین رفتار پیشاازدواجی شرط حفظ ایمان، سلامت جامعه و بناشدن خانواده‌های سالم در آینده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری در ادامه با تشریح مسئولیت‌های الهی و اجتماعی در حوزه خانواده، تأکید کرد: در برابر فرمان خدا درباره عفت، تکلیف دیگری نیز بر دوش خانواده‌ها، جامعه و نهاد‌های حاکمیتی قرار دارد و آن «تسهیل ازدواج» برای جوانان است.

خطیب نمازجمعه تهران با استناد به آیات قرآن گفت: خداوند از پدران و مادران، نهاد‌های اجتماعی و به‌ویژه دولت اسلامی انتظار دارد زمینه‌های تشکیل خانواده را فراهم کنند تا جوانان در سن مناسب بتوانند ازدواج کنند و از آسیب‌های اخلاقی مصون بمانند.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به اینکه تعاون بر تقوا یکی از برترین صورت‌های همکاری اجتماعی است، افزود: فراهم‌کردن مقدمات ازدواجِ شایسته برای دختران و پسران، بخشی از همین وظیفه الهی است.

خطیب نمازجمعه تهران تصریح کرد: مهندسی الهی در تأسیس خانواده تنها با محیطی عفیفانه به نتیجه می‌رسد؛ چراکه عفت، پایه انتخاب آگاهانه، مسئولانه و مبتنی بر معیار‌های الهی است.

حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری سپس نقش زیست عفیفانه را در مرحله تثبیت و تحکیم خانواده توضیح داد و گفت: پس از ازدواج، عفت و پاکدامنی عامل ایجاد امنیت روحی و روانی در زندگی مشترک است.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با اشاره به روایت امام باقر، بیان کرد: انسان عفیف «در دنیا و آخرت در امان است» و این امنیت، مهم‌ترین نیاز خانواده نوپا به شمار می‌رود.

امام جمعه موقت تهران هشدار داد که کاهش عفاف، اعتماد میان زن و شوهر را از بین می‌برد، عشق مقدس میان آنان را مخدوش می‌کند و خانواده را از همان نقطه آغاز در معرض فروپاشی قرار می‌دهد.

حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری با تأکید بر اینکه زن و شوهر «لباس یکدیگر» هستند و باید از هم در برابر آسیب‌های شیطانی محافظت کنند، افزود: در محیط‌هایی که بی‌عفتی رواج یافته، اولین جایی که ویران می‌شود خانواده است.

خطیب نمازجمعه تهران افزایش طلاق را یکی از پیامد‌های مستقیم این وضعیت دانست و گفت: براساس بررسی‌های میدانی و علمی، یکی از اصلی‌ترین علل رشد طلاق، شکسته‌شدن قاعده عفت و گسترش رفتار‌های ناهنجار در جامعه است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری ادامه داد: مرحله سوم یعنی «تعالی و شکوفایی خانواده» نیز وابسته به زیست عفیفانه است؛ چه در رشد مشترک زن و شوهر و چه در تربیت نسل سالم. او وعده داد در فرصت‌های آینده به تفصیل درباره اثر عفت بر شکوفایی خانواده سخن بگوید.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در ادامه با اشاره به طراحی‌های شیطانی برای ترویج بی‌عفتی و بی‌حیایی، خواستار آرایش قوی جامعه در برابر این تهدید شد و گفت: خانواده حیاتی‌ترین و در عین حال مظلوم‌ترین رکن جامعه امروز است و باید با همت جمعی از آن صیانت، تقویت و حمایت کرد.

خطیب نمازجمعه تهران ابراز امیدواری کرد که به لطف الهی و با توسل به حضرت زهرا، جامعه اسلامی بتواند در برابر این خطر بزرگ ایستادگی کند.

ضرورت آرایش اجتماعی برای مقابله با ترویج بی‌حیایی

حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری در ادامه خطبه‌های نمازجمعه این هفته تهران با اشاره به آموزه‌های قرآنی درباره تقوا، گفت: انسان مؤمن باید همواره مراقب وسوسه‌های شیاطین باشد؛ چه در زندگی فردی، چه در روابط خانوادگی و چه در عرصه اجتماعی.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه تأکید کرد: تقوا، حسگر درونی انسان را بیدار و هوشیار نگه می‌دارد و به محض مشاهده طائف شیطان، فرد متقی به بصیرت می‌رسد و راه انحراف را تشخیص می‌دهد.

حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری حضور در نمازجمعه را نعمتی الهی دانست و گفت: همزمان با نماز زمینی، در آسمان نیز به امامت جبرئیل صفوفی از فرشتگان تشکیل می‌شود و برای نمازگزاران دعا می‌کنند.

امام جمعه موقت تهران همچنین با اشاره به بارش‌های اخیر، این نعمت را نشانه‌ای از رحمت الهی و متناسب با ایام ولادت حضرت زهرا برشمرد و از مردم خواست شکر عملی این نعمت را با صرفه‌جویی و پرهیز از اسراف نشان دهند.

خطیب نمازجمعه تهران در بخش دیگری از سخنان خود به محفل دیدار مداحان با رهبر انقلاب اشاره کرد و گفت: رهنمودهای فاطمی رهبر حکیم انقلاب، تصویری روشن از صف‌آرایی «جبهه شیطان» در برابر جبهه الهی ارائه داد.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به بیانات رهبر انقلاب گفت: رهبر معظم انقلاب هم فرمودند که پرسش درباره احتمال جنگ نباید جامعه را دچار اضطراب کند، زیرا دشمنان جمهوری اسلامی در نبرد دوازده‌روزه اخیر ضربه سختی خورده‌اند و توان رویارویی مستقیم ندارند.

حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری اضافه کرد: رهبر انقلاب هشدار دادند که جنگ اصلی امروز «جنگ سخت» نیست، بلکه «جنگ شناختی و ادراکی» است؛ میدان اصلی نبردی که آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی دولت‌های اروپایی با تمام ظرفیت در آن فعال هستند.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه گفت: این جبهه دو هدف را دنبال می‌کند؛ در کوتاه‌مدت ایجاد آشوب ذهنی در جامعه ایران و در بلندمدت استحاله هویتی و تغییر مبانی فکری ملت.

خطیب نماز جمعه تهران خطاب به نمازگزاران تأکید کرد: شناخت این میدان و هوشیاری در برابر تحرکات جنگ نرم، وظیفه امروز جامعه مؤمن و انقلابی است؛ چرا که صف‌بندی جبهه شیطان با شدت ادامه دارد و تنها تقوا و بصیرت می‌تواند جامعه را در برابر این نبرد ادراکی مصون نگه دارد.

دو قطبی‌سازی از اهداف دشمن است

حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری در ادامه با اشاره به صف‌آرایی دشمن در میدان جنگ شناختی و فرهنگی، تأکید کرد: جامعه مؤمنان باید متناسب با این نبرد، صف‌آرایی فعال و هوشیار داشته باشد.

امام جمعه موقت تهران گفت: دشمن در تلاش است با تولید آشوب ذهنی، استحاله هویتی و نفوذ به باور‌های مردم، امنیت روانی جامعه را مخدوش کند و احساس پیروزی ملت را جایگزین احساس شکست کند. این اقدامات شامل طراحی برای عموم مردم، نخبگان و مسئولان است و هدف آن ایجاد سردرگمی، دو قطبی‌سازی و فلج کردن تحلیل است.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در ادامه هشدار داد: نخبگان، تریبون‌داران، رسانه‌داران و قلمداران باید مراقب باشند تا ابزار و زبانشان در اختیار شیاطین قرار نگیرد و از پرداختن به مسائل حاشیه‌ای که دشمن ایجاد می‌کند، اجتناب کنند.

حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری مسئولان کشور را نیز خطاب قرار داد و تأکید کرد: آنها باید از هرگونه حاشیه‌سازی و ترس و مرعوب شدن پرهیز کنند و تمام تلاش خود را صرف خدمت به مردم و گره‌گشایی از مشکلات جامعه نمایند.

خطیب نمازجمعه تهران اظهار کرد: دشمنان در کوتاه‌مدت تمام امکانات خود را برای تولید آشوب ذهنی و روانی به کار گرفته‌اند، اما هدف اصلی و درازمدت آنها، استحاله هویتی نسل جوان است.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با اشاره به هدایت‌های رهبر انقلاب و عنایت حضرت زهرا (س)، گفت: با هوشیاری، تقوا و بصیرت، جامعه اسلامی می‌تواند در این جنگ شناختی و فرهنگی محکم، موفق و پیروز باقی بماند و عزت خود را حفظ کند.

حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری در پایان با دعا به درگاه الهی خواستار مغفرت، رحمت و حفاظت خداوند از امت اسلامی شد و تأکید کرد که پیروزی در این نبرد فکری و فرهنگی در پرتو هدایت الهی و رهنمود‌های رهبر انقلاب میسر خواهد بود.