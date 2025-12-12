باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

ثبت تصاویر کم‌نظیر از سه خرس در تونل ۱۱۰۰ متری + فیلم

سه خرس که به دنبال غذا هستند طول یک تونل را می دوند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در این فیلم دیده می‌شود که سه خرس که گمان می‌رود به دلیل گرسنگی وارد یک تونل شده باشند،  تمام طول مسیر را با شتاب می‌دوند.

 

 
مطالب مرتبط
ثبت تصاویر کم‌نظیر از سه خرس در تونل ۱۱۰۰ متری + فیلم
young journalists club

بخت خرس‌سیاه باز می‌شود؟ + فیلم

ثبت تصاویر کم‌نظیر از سه خرس در تونل ۱۱۰۰ متری + فیلم
young journalists club

لحظاتی هولناک از حمله خرس به لانه عقاب + فیلم

ثبت تصاویر کم‌نظیر از سه خرس در تونل ۱۱۰۰ متری + فیلم
young journalists club

لحظه حمله خرس به انسان + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
نجات جان دانش‌آموز توسط معلم تبریزی + فیلم
۴۱۷۳

نجات جان دانش‌آموز توسط معلم تبریزی + فیلم

۲۱ . آذر . ۱۴۰۴
اعتراف شبکه‌های عبری به قدرت سایبری ایران + فیلم
۱۶۴۵

اعتراف شبکه‌های عبری به قدرت سایبری ایران + فیلم

۲۱ . آذر . ۱۴۰۴
ورود اسرائیل به جنگ با ایران قماری مرگبار برای صهیونیست‌ها بود + فیلم
۸۳۰

ورود اسرائیل به جنگ با ایران قماری مرگبار برای صهیونیست‌ها بود + فیلم

۲۱ . آذر . ۱۴۰۴
چشمه طاق‌بستان جوشید + فیلم
۴۸۵

چشمه طاق‌بستان جوشید + فیلم

۲۱ . آذر . ۱۴۰۴
نویسنده عرب: اسرائیل بدون حمایت گسترده آمریکا در جنگ با ایران به سرعت فرو می‌پاشید + فیلم
۴۳۳

نویسنده عرب: اسرائیل بدون حمایت گسترده آمریکا در جنگ با ایران به سرعت فرو می‌پاشید + فیلم

۲۱ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.