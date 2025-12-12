باشگاه خبرنگاران جوان - حسن عبدلیان پور رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با حضور در دانشگاه علامه طباطبایی از نحوه برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۴ مرکز وکلای قوه قضاییه بازدید کرد و گفت: به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س) و گرامی داشت روز زن به یکی از حوزه‌های بانوان آمدیم تا از نحوه برگزاری آزمون بازدید داشته باشیم.

وی افزود: این آزمون با حضور حدود ۱۱۵ هزار داوطلب در ۳۱ استان و ۵۸ حوزه اصلی و ۲۱۷ حوزه فرعی برگزار می‌شود.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه درمورد شرایط پذیرش در این آزمون گفت: با رعایت قانون تسهیل، داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند به عنوان پذیرفته شده مرحله کتبی جهت طی مراحل بعدی به مرکز وکلا معرفی می‌شود.

وی درمورد نتایج آزمون گفت: نتایج از طریق درگاه اینترنتی سازمان سنجش و براساس اطلاعیه‌های بعدی اعلام خواهد شد.